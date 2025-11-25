अलवर में दिल दहलाने वाला हादसा: खेलते-खेलते 15 फीट गड्ढे में गिरी बच्ची, गिट्टी के ढेर में दबकर मौत

Alwar News: राजस्थान में अलवर के तिजारा थाना अंतर्गत हसनपुर माफी गांव में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी मजदूर दंपति अमित अपनी पत्नी के साथ क्रेशर पर काम करता था, जिनकी 4 साल की बेटी परी खेलते समय क्रेशर के गिट्टी वाले गड्ढे में जा गिरी और ऊपर से गिरती गिट्टियों के ढेर में दबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई.
Alwar News: जिले के तिजारा थाना अंतर्गत हसनपुर माफी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है. इस पूरे दर्दनाक हादसे में एक चार साल की मासूम सिस्टम की बलि चढ़ गई.
बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी मजदूर दंपति अमित अपनी पत्नी के साथ क्रेशर पर काम करता था, जिनकी 4 साल की बेटी परी खेलते समय क्रेशर के गिट्टी वाले गड्ढे में जा गिरी और ऊपर से गिरती गिट्टियों के ढेर में दबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई. बच्ची करीब 10 से 15 फीट नीचे दब गई थी. जब काफी देर तक बच्ची नहीं मिली तो उसकी छोटी बहन ने इशारा करके बताया. इसके बाद मजदूरों ने जेसीबी से खुदाई शुरू की और काफी मशक्कत के बाद बच्ची का शव बरामद किया गया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है.
बाबा बालक नाथ ने इसे सरासर अन्याय बताया
हादसे के बाद तिजारा विधायक महंत बाबा बालक नाथ ने इसे सरासर अन्याय बताया और कहा कि अगर क्रशर बंद होता तो 15 फीट गहरे गड्ढे में बच्ची कैसे गिरती और ऊपर से गिट्टी कैसे चढ़ती. दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही है लेकिन अब विधायक ही उस परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्हें माफियाओं ने विधायक की पकड़ से दूर कर दिया तो अब कैसे विधायक उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाएंगे.
वहीं, पुलिस इस पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है. पुलिस का मानना है कि बच्ची के साथ सिर्फ हादसा हुआ है. मौके पर कोई क्रेशर संचालित नहीं मिला. अब इसमें भी सवाल खड़े कर दिए कि अगर क्रेशर बंद था तो मासूम परी का परिवार वहा क्यों रह रहा था और वहां रहकर क्या काम करता था.
पूरा प्रदेश एयर पोल्यूशन की मार झेल रहा है और अधिकारियों को वहा क्रेशर चलने की भनक तक नहीं, जिससे साफ लगता है कि धरातल पर काम करने की बजाय अधिकारी ग्रेप 3 की पालना सिर्फ कागजों तक ही करवा रहे हैं.
