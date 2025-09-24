Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर में एक ही बाइक पर जा रहे थे 4 शख्स, डंपर के नीचे से चारों की दर्दनाक मौत

Alwar News: राजस्थान में अलवर जिले के थानागाजी उपखंड के प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत कबराला की ढाणी के समीप पत्थरों से भरे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार चारों युवकों की मौत हो गई. ये चारों काम पर जाने के लिए घर से निकले थे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 24, 2025, 12:54 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 12:54 PM IST

Trending Photos

जैसलमेर में नवरात्र पर उमड़ा 'सफेद सारस' का झुंड, जानें क्यों माना जाता है शुभ संकेत!
7 Photos
Shardiya navratri 2025

जैसलमेर में नवरात्र पर उमड़ा 'सफेद सारस' का झुंड, जानें क्यों माना जाता है शुभ संकेत!

क्या आप जानते हैं राजस्थान की पहली महिला विधायक किस पार्टी से थी?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान की पहली महिला विधायक किस पार्टी से थी?

राजस्थान में इन इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में इन इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट

मां चंद्रघंटा के जयकारे से गूंजा बीकानेर! नागणेचीजी मंदिर में दिखा भक्ति का अद्भुत नजारा
5 Photos
Shardiya navratri 2025

मां चंद्रघंटा के जयकारे से गूंजा बीकानेर! नागणेचीजी मंदिर में दिखा भक्ति का अद्भुत नजारा

अलवर में एक ही बाइक पर जा रहे थे 4 शख्स, डंपर के नीचे से चारों की दर्दनाक मौत

Alwar News: आज सुबह आठ बजे अपने काम के लिए एक ही बाइक पर निकले चार जनों की डंपर से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया. सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पहुंचे और समझाइश की कोशिश की लेकिन खबर लिखे जाने तक जाम लगा हुआ था.

अलवर जिले के थानागाजी उपखंड के प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत कबराला की ढाणी के समीप पत्थरों से भरे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार चारों युवकों की मौत हो गई. ये चारों काम पर जाने के लिए घर से निकले थे.

जानकारी के अनुसार समीपवरी मेजोड़ गांव निवासित बाबूलाल, मोहित, नरसी अशोक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. तभी डंपर ने टक्के मार दी, जिससे उनकी मौके पर कुचलने से मौत हो गई. सूचना के बाद प्रतापगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. घटना के बाद डंपर चालक मौके फरार हो गया. ये घटना कबराला ढाणी के पास हुई. सुबह आठ बजे ये चारों घर से तैयार होकर चारों मोटर साइकिल से मजदूरी के लिए निकले थे. जो बीच में हादसा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया. परिजन प्रतापगढ़ अस्पताल पहुंचे. आसपास के ग्रामीणों ने जाम लगा दिया. डंपरों के खिलाफ कारवाही और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कार्य बंद होने बाबजूद ये डंपर अवैध खनन से जुड़े हुए है.

परिजन ने बताया कि मृतकों को एक-एक करोड़ रुपये की सहायता राशि. ओवरलोड डंपरों पर रोक सहित अन्य मांगे पूरी नही होती है तब तक धरने पर बैठेंगे.

पढ़ें अलवर की एक और खबर

Alwar: भांजे ने मामा को फोन कर कहा- मम्मी को आप रख लेना, फिर...

Rajgarh, Alwar News: अलवर रेल मार्ग के मध्य स्थित मूनपुर गांव की पुलिया के समीप सोमवार की देर रात्रि 20 वर्षीय युवक ने अपने पिता की मारपीट से आहत होकर डबल डेकर ट्रैन के आगे कूदकर जान दे दी. मृतक के शव को डबल डेकर ट्रैन में रखकर राजगढ़ स्टेशन पर लाया गया, जिसकी सूचना राजगढ़ व रेलवे पुलिस को दी गई.


शव को देखकर स्टेशन पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई. वही सूचना पर राजगढ़ व रेलवे पुलिस स्टेशन पर पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक के शव को जुगनू तम्बोली की टीम व ग्रामीणों की सहायता से राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया. मृतक की शिनाख्त ओड़पुर गांव निवासी अंकित (20 वर्ष) पुत्र सुरेश कुमार मीना के रूप में हुई. पुलिस ने मंगलवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news