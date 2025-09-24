अलवर में एक ही बाइक पर जा रहे थे 4 शख्स, डंपर के नीचे से चारों की दर्दनाक मौत

Alwar News: राजस्थान में अलवर जिले के थानागाजी उपखंड के प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत कबराला की ढाणी के समीप पत्थरों से भरे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार चारों युवकों की मौत हो गई. ये चारों काम पर जाने के लिए घर से निकले थे.
Alwar News: आज सुबह आठ बजे अपने काम के लिए एक ही बाइक पर निकले चार जनों की डंपर से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया. सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पहुंचे और समझाइश की कोशिश की लेकिन खबर लिखे जाने तक जाम लगा हुआ था.
जानकारी के अनुसार समीपवरी मेजोड़ गांव निवासित बाबूलाल, मोहित, नरसी अशोक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. तभी डंपर ने टक्के मार दी, जिससे उनकी मौके पर कुचलने से मौत हो गई. सूचना के बाद प्रतापगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. घटना के बाद डंपर चालक मौके फरार हो गया. ये घटना कबराला ढाणी के पास हुई. सुबह आठ बजे ये चारों घर से तैयार होकर चारों मोटर साइकिल से मजदूरी के लिए निकले थे. जो बीच में हादसा हो गया.
इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया. परिजन प्रतापगढ़ अस्पताल पहुंचे. आसपास के ग्रामीणों ने जाम लगा दिया. डंपरों के खिलाफ कारवाही और मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कार्य बंद होने बाबजूद ये डंपर अवैध खनन से जुड़े हुए है.
परिजन ने बताया कि मृतकों को एक-एक करोड़ रुपये की सहायता राशि. ओवरलोड डंपरों पर रोक सहित अन्य मांगे पूरी नही होती है तब तक धरने पर बैठेंगे.
