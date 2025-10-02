अलवर में कन्या पूजन के बाद मासूम बहनों के साथ छेड़छाड़, लोगों में गुस्सा

Rajasthan Crime News: अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद घर लौट रही 8 और 12 साल की दो चचेरी बहनों के साथ 40 वर्षीय व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना घटी. कन्या पूजन के लिए भोजन करने गई इन नाबालिग बहनों के साथ रास्ते में आरोपी ने अश्लील हरकत की.
Alwar News: अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद घर लौट रही दो नाबालिग बहनों के साथ छेड़छाड़ की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. 8 और 12 साल की ये चचेरी बहनें कन्या पूजन के लिए भोजन करने गई थीं. वापसी के दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने उनके साथ अश्लील हरकत की. घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया, और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया.
मासूमों ने परिजनों को सुनाई आपबीती
पीड़िता की मां के अनुसार, दोनों बेटियां नवमी पर कन्या पूजन के बाद घर लौट रही थीं. रास्ते में आरोपी ने पहले 12 साल की नाबालिग का हाथ पकड़ा, लेकिन उसने खुद को छुड़ा लिया. इसके बाद उसी व्यक्ति ने 8 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत की. डरी-सहमी मासूम किसी तरह घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना बताई. मां की शिकायत के आधार पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया.
स्थानीय लोगों का गुस्सा, पुलिस ने शुरू की जांच
आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और उसे एनईबी थाना पुलिस को सौंप दिया. पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मासूमों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
