अलवर के तिजारा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट

Alwar News: राजस्थान में दीपावली पर्व को देखते हुए खैरथल तिजारा जिले में मिलावट पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. टिम ने आज अल्प सुबह तिजारा कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि त्योहारी सीजन के चलते मिलावटी दूध की बड़ी खेप तिजारा होते हुए बाजार में सप्लाई के लिए लाई जा रही है. 

Published: Oct 05, 2025, 11:35 AM IST | Updated: Oct 05, 2025, 11:35 AM IST

अलवर के तिजारा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4200 लीटर मिलावटी दूध नष्ट

Alwar News: दीपावली पर्व को देखते हुए खैरथल तिजारा जिले में मिलावट पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. टिम ने आज अल्प सुबह तिजारा कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि त्योहारी सीजन के चलते मिलावटी दूध की बड़ी खेप तिजारा होते हुए बाजार में सप्लाई के लिए लाई जा रही है.

इस पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव के नेतृत्व में विभाग की टीम को तिजारा में तैनात कर दिया गया. टीम ने कस्बे में दो गाड़ियों को रोका. तलाशी के दौरान दोनों गाड़ियों में भारी मात्रा में मिलावटी दूध बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच के बाद दूध की गुणवत्ता में मिलावट होने पर विभाग ने मौके पर ही करीब 4200 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट करवा दिया.

इस कार्रवाई को जिला कलेक्टर किशोर कुमार और जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद गेट के निर्देश पर अंजाम दिया गया. जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली जैसे त्योहारी अवसर पर खाद्य सामग्री में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए विभाग पूरी सतर्कता के साथ निगरानी रखे हुए है. अगर ये मिलावटी दूध बाजार में पहुंच जाता तो आमजन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता था.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौतस्करी का भंडाफोड़, 25 गौवंश बचे
Rajasthan News: राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 128.1 पर गौ रक्षकों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. उन्होंने जयपुर की ओर से आ रहे एक आयसर कैंटर को पकड़ लिया, जिसमें 25 गौवंशों को बेरहमी से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था. इस क्रूरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कैंटर में दो गौवंशों की मौत हो चुकी थी, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल पाए गए. गौ रक्षकों ने तस्करों के कब्जे से गौवंशों को छुड़वाकर राजगढ़ भोरंगी धाम गौशाला पहुंचा दिया.

सूचना पर त्वरित कार्रवाई, तस्करों का भागना
गौ रक्षक हेमंत मीना ने बताया कि उन्हें गत रात्रि सूचना मिली कि जयपुर की तरफ से एक संदिग्ध कैंटर गौवंशों से भरा आ रहा है. इस सूचना पर गौ रक्षकों की टीम तुरंत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने कैंटर को रुकवाया. उसी समय एक क्रेटा गाड़ी भी साथ थी, जो तस्करों की लग रही थी. हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर क्रेटा गाड़ी सहित फरार हो गए. कैंटर से कुल 25 गौवंश निकाले गए, जिनकी स्थिति देखकर सभी स्तब्ध रह गए. सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और कैंटर को थाने में जब्त कर लिया.

