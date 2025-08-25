पांच दिन लगातार कोशिश के बाद डॉक्टरों ने मानी हार! सड़क हादसे में घायल टैक्स एडवोकेट की मौत

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र लादिया निवासी 48 वर्षीय टैक्स एडवोकेट हेमंत भारद्वाज की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. जानकारी के अनुसार 21 अगस्त को हेमंत भारद्वाज का एक्सीडेंट दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुआ था.

हाईवे की एंबुलेंस से उन्हें अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पांच दिनों तक उनका उपचार चला. परिजनों के अनुसार कल देर शाम इलाज के दौरान उनकी स्थिति बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया. मृतक के परिजन मुकेश ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना अस्पताल से मिली थी.

एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटना किस स्थान पर हुई. यह स्पष्ट नहीं हो सका है. मामले की जानकारी मिलने के बाद नौगांवा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया. हेमंत भारद्वाज की मौत से परिवार और अधिवक्ता वर्ग में गहरा शोक व्याप्त है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. थाना कोतवाली के एएसआई इलियास ने बताया कि परिवादी बृजलाल गोयल ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

उनकी रोड नंबर 2 स्थित दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी सचिन पुत्र भरत लाल निवासी बेलाका, थाना वैशाली नगर को चिन्हित कर दबोच लिया.

पुलिस ने बताया कि इस वारदात में अन्य लोग भी शामिल थे. जिनकी पहचान की जा रही है और तलाश जारी है. आरोपी से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. गिरफ्तार आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत भेजा गया. पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है.