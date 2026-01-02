Zee Rajasthan
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, 50 वर्षीय आरोपी को उम्रकैद

Alwar POCSO Court: अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए 50 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Jan 02, 2026, 07:27 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 07:27 PM IST

Alwar POCSO Court: अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए 50 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 2 लाख रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने की अनुशंसा की गई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक और टॉफी देने के बहाने नाबालिग को घर और अन्य स्थानों पर ले जाकर करीब 10 से 15 बार दुष्कर्म किया. सजा निर्धारण के दौरान बचाव पक्ष ने सजा में नरमी की अपील की, लेकिन सरकारी पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया.

Trending Now

पोक्सो कोर्ट-2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने टिप्पणी में कहा कि आरोपी ने ‘खिलौनों से खेलने की उम्र’ की बच्ची की मासूमियत का घोर दुरुपयोग किया है. इस अपराध का असर पीड़िता के पूरे जीवन, उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ेगा. इसलिए कठोर दंड आवश्यक है.

पीड़िता के पिता ने 12 नवंबर 2024 को अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि आरोपी बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करता रहा और डराकर बच्ची को बार-बार बुलाता था. करीब एक वर्ष की अवधि में आरोपी ने कई बार वारदात को अंजाम दिया.

शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

अलवर यातायात पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी बाग के समीप वंडर मॉल क्षेत्र में सफेद लाइन से बाहर तथा नो-पार्किंग ज़ोन में खड़ी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. इस दौरान करीब 30 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि नियमों की अनदेखी पर 10 वाहनों को जब्त कर यातायात थाने भिजवाया गया. जब्त किए गए वाहनों में कार और दुपहिया वाहन भी शामिल हैं.

यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों से आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. वंडर मॉल क्षेत्र में यातायात बाधित होने और लगातार शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई.

सुबह चालान कार्रवाई के बाद भी सुधार नहीं दिखा, जिसके चलते शाम को सख्ती बरतते हुए वाहनों को क्रेन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से उठाकर जब्त किया गया. सभी वाहनों को आगे की कार्रवाई के लिए यातायात थाने में रखा गया है.

