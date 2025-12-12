अलवर में कचरे के ढेर में मिला 6 महीने का भ्रूण, इलाके में फैली सनसनी

Alwar News: राजस्थान के अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर अंबेडकर नगर डंपिंग यार्ड में कचरे के बीच 6 महीने का भ्रूण बरामद हुआ. सफाईकर्मी जब नियमित सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक संदिग्ध साड़ी दिखाई दी.

करीब जाकर देखने पर साड़ी में लिपटा भ्रूण नजर आया. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. अरावली विहार थाना पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और भ्रूण को मोर्चरी भिजवाया, जहां आज पोस्टमार्टम कराया गया.

पुलिस अब डंपिंग यार्ड के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भ्रूण यहां कैसे पहुंचा. फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है.

बूंदी में संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को तालेडा उपखंड की बल्लोप पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के अभाव-अभियोग सुने. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर ग्रामीणों को तत्काल राहत पहुंचाई.

रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी अपनी शिकायतें रखीं, जिन पर संभागीय आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने भोपतपुरा गांव में स्थित सरकारी विद्यालय के भवन की सुरक्षा संबंधी जांच करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने नॉर्दन बायपास के निर्माण में अधिग्रहित की गई जमीन के शेष रहे मुआवजे को शीघ्र जारी करवाने को लेकर आवश्‍यक निर्देश दिए.

उन्‍होंने बिजली लाइन शिफ्टिंग और पेयजल से जुड़ी समस्याओं पर अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए. रात्रि चौपाल के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, उपखंड अधिकारी तालेड़ा मनस्वी नरेश, नायब तहसीलदार भूपेन्द्र सिंह हाडा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे.