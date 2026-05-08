/अलवर में 66 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत, खून की उल्टी के बाद अस्पताल में तोड़ा दम

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में एनईबी थाना क्षेत्र स्थित रामनगर कॉलोनी में एक 66 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान माया धानका, पत्नी बनवारी लाल के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

परिजनों के अनुसार, माया धानका लंबे समय से दमे की बीमारी से पीड़ित थीं और उनका इलाज चल रहा था. शुक्रवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें खून की उल्टी होने लगी. स्थिति गंभीर होने पर परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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मृतका के बेटे रवि ने बताया कि उनकी मां काफी समय से बीमार थीं. परिवार में तीन बेटियां और दो बेटे हैं, जिनमें एक बेटा अविवाहित है. वहीं मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.



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अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खदाना मोहल्ले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां कूलर में करंट आने से 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बालक घर पर अकेला था, जबकि उसके माता-पिता मजदूरी करने गए हुए थे. इसी दौरान कूलर में पानी भरा होने के कारण उसमें अर्थिंग हो गई और बालक उसकी चपेट में आ गया.

घटना के बाद परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया. परिजनों के अनुसार, मृतक अंश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, जिससे परिवार में गहरा शोक व्याप्त है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

