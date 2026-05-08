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अलवर में 66 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत, खून की उल्टी के बाद अस्पताल में तोड़ा दम

Alwar News: अलवर जिले में एनईबी थाना क्षेत्र स्थित रामनगर कॉलोनी में एक 66 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: May 08, 2026, 06:05 PM|Updated: May 08, 2026, 06:05 PM
अलवर में 66 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत, खून की उल्टी के बाद अस्पताल में तोड़ा दम
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में एनईबी थाना क्षेत्र स्थित रामनगर कॉलोनी में एक 66 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान माया धानका, पत्नी बनवारी लाल के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

परिजनों के अनुसार, माया धानका लंबे समय से दमे की बीमारी से पीड़ित थीं और उनका इलाज चल रहा था. शुक्रवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें खून की उल्टी होने लगी. स्थिति गंभीर होने पर परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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मृतका के बेटे रवि ने बताया कि उनकी मां काफी समय से बीमार थीं. परिवार में तीन बेटियां और दो बेटे हैं, जिनमें एक बेटा अविवाहित है. वहीं मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खदाना मोहल्ले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां कूलर में करंट आने से 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बालक घर पर अकेला था, जबकि उसके माता-पिता मजदूरी करने गए हुए थे. इसी दौरान कूलर में पानी भरा होने के कारण उसमें अर्थिंग हो गई और बालक उसकी चपेट में आ गया.

घटना के बाद परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया. परिजनों के अनुसार, मृतक अंश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, जिससे परिवार में गहरा शोक व्याप्त है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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