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Breaking News: भिवाड़ी में गैस सिलेंडर विस्फोट, 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे, चार बच्चे समेत सभी को अलवर भेजा गया

Bhiwadi Gas Cylinder Blast: भिवाड़ी के साथलका गांव स्थित बिल्लू कॉलोनी में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के सात सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे में चार बच्चे और तीन बड़े शामिल हैं. 
 

Edited byAnsh RajReported byKuldeep malwar
Published: Apr 30, 2026, 09:16 AM|Updated: Apr 30, 2026, 09:16 AM
Breaking News: भिवाड़ी में गैस सिलेंडर विस्फोट, 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे, चार बच्चे समेत सभी को अलवर भेजा गया
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Gas Cylinder Explosion: भिवाड़ी के साथलका गांव स्थित बिल्लू कॉलोनी में सोमवार सुबह एक बड़े हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. घर में खाना बनाने के लिए गैस चालू करते ही सिलेंडर फट गया. जोरदार धमाके के साथ घर में आग लग गई, जिससे एक ही परिवार के सात सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए.


घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और झुलसे हुए लोगों को बाहर निकाला. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भिवाड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया. वहाँ उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें अलवर रेफर कर दिया. तीन एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को अलवर भेजा गया है.

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अस्पताल इंचार्ज डॉ. सागर अरोड़ा ने बताया कि हादसे में कुल सात लोग घायल हुए, जिनमें चार बच्चे और तीन बड़े शामिल हैं. सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया है.


पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार छोटे गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहा था, जिसके अचानक फटने से यह दुर्घटना हुई.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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