/Breaking News: भिवाड़ी में गैस सिलेंडर विस्फोट, 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे, चार बच्चे समेत सभी को अलवर भेजा गया

Bhiwadi Gas Cylinder Blast: भिवाड़ी के साथलका गांव स्थित बिल्लू कॉलोनी में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के सात सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे में चार बच्चे और तीन बड़े शामिल हैं.
Gas Cylinder Explosion: भिवाड़ी के साथलका गांव स्थित बिल्लू कॉलोनी में सोमवार सुबह एक बड़े हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. घर में खाना बनाने के लिए गैस चालू करते ही सिलेंडर फट गया. जोरदार धमाके के साथ घर में आग लग गई, जिससे एक ही परिवार के सात सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और झुलसे हुए लोगों को बाहर निकाला. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भिवाड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया. वहाँ उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें अलवर रेफर कर दिया. तीन एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को अलवर भेजा गया है.
अस्पताल इंचार्ज डॉ. सागर अरोड़ा ने बताया कि हादसे में कुल सात लोग घायल हुए, जिनमें चार बच्चे और तीन बड़े शामिल हैं. सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया है.
पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार छोटे गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहा था, जिसके अचानक फटने से यह दुर्घटना हुई.
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