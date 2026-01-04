Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर में 7 साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Alwar Crime: अलवर जिले में रैणी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने वारदात के बाद शव को सरसों के खेत में फेंक दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Jan 04, 2026, 09:54 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 09:54 PM IST

Trending Photos

भारतीय सेना दुश्मनों के लिए बनेगी काल, नसीराबाद में तैयार हुई नई स्पेशल फोर्स "भैरव"
7 Photos
Indian Army Bhairav ​​Force

भारतीय सेना दुश्मनों के लिए बनेगी काल, नसीराबाद में तैयार हुई नई स्पेशल फोर्स "भैरव"

राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और कोहरे से लोगों की छूटी धूजणी, पढ़ें आज का वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मावठ के बाद शीतलहर और कोहरे से लोगों की छूटी धूजणी, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा पुलाव, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Marwari Gatta Pulao

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा पुलाव, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में ठंड बढ़ने के आसार, घना कोहरा और शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में ठंड बढ़ने के आसार, घना कोहरा और शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी

अलवर में 7 साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Alwar Crime: राजस्थान के अलवर जिले में रैणी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने वारदात के बाद शव को सरसों के खेत में फेंक दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पीड़ित परिवार से पुरानी रंजिश थी. इसी खुन्नस के चलते उसने शनिवार दोपहर बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, उसके साथ कुकर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. देर रात करीब 3 बजे पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने घटनास्थल दिखाया, जहां से बच्चे का शव बरामद हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतक के पिता ने बताया कि शनिवार दोपहर वह दवा लेकर झोपड़ी में आराम कर रहा था, जबकि उसका बेटा पास स्थित ईंट भट्टे पर काम करने गया था. शाम तक बच्चा घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. इस दौरान एक मजदूर ने बताया कि उसने आरोपी को बच्चे को अपने साथ ले जाते देखा था.

संदेह होने पर गांववालों ने आरोपी को पकड़ लिया, जो उस समय नशे की हालत में था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे डिटेन कर पूछताछ की, जिसके बाद पूरी वारदात का खुलासा हुआ. परिजनों के अनुसार, करीब ढाई महीने पहले दोनों परिवारों की महिलाओं के बीच कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिसके बाद से आपसी तनाव बना हुआ था. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news