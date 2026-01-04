अलवर में 7 साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Alwar Crime: अलवर जिले में रैणी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने वारदात के बाद शव को सरसों के खेत में फेंक दिया.
Alwar Crime: राजस्थान के अलवर जिले में रैणी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे की कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी ने वारदात के बाद शव को सरसों के खेत में फेंक दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पीड़ित परिवार से पुरानी रंजिश थी. इसी खुन्नस के चलते उसने शनिवार दोपहर बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, उसके साथ कुकर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. देर रात करीब 3 बजे पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने घटनास्थल दिखाया, जहां से बच्चे का शव बरामद हुआ.
मृतक के पिता ने बताया कि शनिवार दोपहर वह दवा लेकर झोपड़ी में आराम कर रहा था, जबकि उसका बेटा पास स्थित ईंट भट्टे पर काम करने गया था. शाम तक बच्चा घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. इस दौरान एक मजदूर ने बताया कि उसने आरोपी को बच्चे को अपने साथ ले जाते देखा था.
संदेह होने पर गांववालों ने आरोपी को पकड़ लिया, जो उस समय नशे की हालत में था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे डिटेन कर पूछताछ की, जिसके बाद पूरी वारदात का खुलासा हुआ. परिजनों के अनुसार, करीब ढाई महीने पहले दोनों परिवारों की महिलाओं के बीच कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिसके बाद से आपसी तनाव बना हुआ था. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
