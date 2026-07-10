/Rajasthan Crime: हाथ-पैर के साथ मुंह बांधा, अलवर में बुजुर्ग का खौफनाक मर्डर

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खदाना मोहल्ले में गुरुवार रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां 75 वर्षीय दिनेश चंद अग्रवाल का शव उनके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पलंग पर पड़ा मिला. शव की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए. बदमाशों ने बुजुर्ग के हाथ-पैर और मुंह कपड़े से कसकर बांध रखे थे, जबकि पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था और अलमारियां खुली पड़ी थीं. शुरुआती जांच में पुलिस को लूट के इरादे से हत्या किए जाने का संदेह है. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी.



खाना खाने नहीं पहुंचे तो परिजनों को हुई चिंता

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मृतक दिनेश चंद अग्रवाल अकेले खदाना मोहल्ले स्थित अपने मकान में रहते थे. परिवार के अनुसार वे रोजाना दोपहर और रात का भोजन करने के लिए स्कीम नंबर-4 स्थित अपने बेटे के घर जाया करते थे. गुरुवार रात जब वे निर्धारित समय तक खाना खाने नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई. इसके बाद उनका बेटा और पोती उन्हें देखने के लिए घर पहुंचे. रात करीब साढ़े नौ बजे जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. दिनेश चंद अग्रवाल का शव चारपाई पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा था और उनके हाथ, पैर तथा मुंह बंधे हुए थे.



VIP परिवार से था संबंध, कैश रखने की थी जानकारी

दिनेश चंद अग्रवाल नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अजय अग्रवाल के सगे मामा तथा पूर्व सीएमएचओ डॉ. सुबोध अग्रवाल के चचेरे भाई थे. घटना की सूचना मिलते ही पूर्व चेयरमैन अजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि दिनेश चंद अग्रवाल बेहद स्वाभिमानी व्यक्ति थे और जरूरतमंदों को नए नोट उपलब्ध कराने का छोटा-मोटा काम भी करते थे. उनके पास अक्सर नकदी रहती थी. आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों को इस बात की जानकारी थी और उन्होंने पहले रेकी कर वारदात को अंजाम दिया. हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं से जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य जुटा रही है.



एफएसएल और डॉग स्क्वायड की मदद से जांच तेज

घटना के बाद अलवर पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और डॉग स्क्वायड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके. घर के अंदर और बाहर मिले सभी सुरागों को वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा रहा है.



पुलिस ने शुरू की गहन जांच

पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला लूट के इरादे से हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी. पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का दावा है कि घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे अलवर शहर में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है.

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