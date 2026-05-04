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अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, PWD एक्सईएन 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Alwar News: अलवर जिले में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PWD के एक्सईएन (TA) कृष्ण अवतार गुप्ता को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: May 04, 2026, 08:54 PM|Updated: May 04, 2026, 08:54 PM
अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, PWD एक्सईएन 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन (टीए) कृष्ण अवतार गुप्ता को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. ACB को परिवादी ने 28 अप्रैल को शिकायत दी थी कि उसके भतीजे को एचपीसीएल का पेट्रोल पंप बरखेड़ा (लक्ष्मणगढ़ रोड, स्टेट हाईवे-44) पर आवंटित हुआ है.

इसके लिए एनओसी जारी करने के बदले पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता (टीए) द्वारा एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी. बाद में यह सौदा 35 हजार रुपये में तय हुआ. सत्यापन के दौरान 1 मई को परिवादी से 10 हजार रुपये पहले ही लिए जाना सामने आया.

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शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने डीवाईएसपी शब्बीर खान के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई. टीम के निर्देश पर परिवादी शेष 25 हजार रुपये लेकर कार्यालय पहुंचा, जहां आरोपी अधिकारी ने राशि अपने स्कीम-8 स्थित आवास पर देने के लिए कहा.

निर्देशानुसार परिवादी ने आरोपी के घर पहुंचकर उसे 25 हजार रुपये थमाए. जैसे ही आरोपी ने पैसे लेकर गिने, पहले से घात लगाए बैठी एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अरावली विहार थाने ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की गई.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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