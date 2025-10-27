रूस में 7 दिनों से लापता राजस्थान का MBBS छात्र, भंवर जितेंद्र सिंह ने विदेश मंत्रालय से संपर्क का दिलाया भरोसा

Alwar News: लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव निवासी एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी रूस में पिछले सात दिनों से लापता हैं. दीपावली के दिन नदी किनारे उनका जैकेट और मोबाइल मिलने के बाद से ही कोई सुराग नहीं लग पाया है. लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक न तो रूस से और न ही भारत सरकार से परिवार को कोई जानकारी मिल सकी है.

परेशान परिवार ने रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से अलवर के फूलबाग में मुलाकात की और पूरी स्थिति से अवगत कराया. इस दौरान भंवर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई से फोन पर बात कर मामले की गंभीरता बताई. उन्होंने कहा, “अजीत एक होशियार और उज्ज्वल भविष्य वाला छात्र है. परिवार सात दिन से चिंता में है, सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए.”

गौरव गोगोई ने आश्वासन दिया कि वे भारत के विदेश मंत्रालय और रूस में भारतीय एंबेसी से संपर्क कर जल्द से जल्द अजीत का पता लगाने के प्रयास करेंगे. इसके बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने अजीत के परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नंबर लिया और कहा कि वे रूस में मौजूद अपने व्यक्तिगत संपर्कों और एंबेसी के जरिए भी मदद का प्रयास करेंगे.

बताया गया कि अजीत चौधरी को अक्टूबर 2023 में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए रूस भेजा गया था. 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के दिन नदी किनारे उनका जैकेट, मोबाइल और कुछ देर बाद जूते व अन्य सामान मिला. तब से उनका कोई अता-पता नहीं है.

परिवार और स्थानीय जनप्रतिनिधि अजीत को सुरक्षित ढूंढ निकालने की अपील कर रहे हैं तथा प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर निरंतर प्रयास जारी हैं. “अजीत एक प्रतिभाशाली छात्र है, परिवार बहुत परेशान है. हम विदेश मंत्रालय और रूस में भारतीय दूतावास के जरिए जल्द से जल्द उसे खोजने के प्रयास कर रहे हैं.