Alwar News: राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के रैबारपुरा मौहल्ले में विगत कई दिनों से चल रही विधुत समस्या को लेकर सोमवार की देर रात्रि विधुत वितरण निगम कार्यालय पहुंचे थे, जहां कार्मिकों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था.
Alwar News: अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य की फेरेफरी में स्थित पचास से अधिक गांवों के लोगों का इलाज के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकबरपुर एक मात्र स्थान है.
Alwar News: अलवर जिले के अरावली विहार में 16 मई को सुनील कुमार गुप्ता नाम के एक व्यापारी पर दो बदमाशों ने जानलेवा हमला किया. दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Alwar News: राजस्थान के अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. वहीं, पीहर पक्ष का आरोप है कि उनको बिना बताए उनकी बेटी की हत्या कर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में ससुराल से घर आए युवक ने मजाक-मजाक में खुद पर पेट्रोल डाल लिया. इसके बाद लाइटर से खुद को आग लगाने की धमकी देने लगा. अचानक लाइटर से आग लग गई और युवक की मौत हो गई.
Alwar: किसी समय पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर नाम कर चुके खेड़ली रेल्वे स्टेशन पर अब पानी को तरस रहे यात्री. रेलवे के द्वारा स्थायी समाधान नहीं करने से लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है.
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने यह आरोप अलवर आने से पहले सरकार और मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घेरा है.
Alwar News: वर्ष 2012 में 329 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन आज तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है.
Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले में एक पति ने सारी हदे पार कर दी. बताया जा रहा है कि पति ने अपनी 8 माह की गर्भवती पत्नी से मारपीट की और चाकू से हमला किया.
Rajasthan Fraud News: खैरथल तिजारा जिले में कर्णीकोट गांव निवासी रिटायर्ड शिक्षक धर्मवीर यादव से 93 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
Rajasthan Crime: खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी इलाके में एक दुष्कर्म का बड़ा मामला सामने आया है. जहां फेज थर्ड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया.
Rajasthan Crime: अलवर की पॉक्सो संख्या दो अदालत ने दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अलवर की पॉक्सो संख्या दो अदालत ने 2022 से चल रहे दुष्कर्म मामले में आरोपी मोहम्मद राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
Tijara News: खैरथल के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र में हत्या के बाद आरोपी कार से शव लेकर किशनगढ़बास इलाके के झिरंडिया गांव में लाकर पटक दिया और केमिकल से उसे जला दिया था.
Blackout Timings: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय आर्मी ने बुधवार देर रात एयर स्ट्राइक कर अपना बदला ले लिया है. उसके बाद भारत सरकार ने लोगों से ब्लैकआउट का हिस्सा बनने का आग्रह कर मॉक ड्रिल को सफल करने का आह्वान किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के 28 शहरों में होने वाले ब्लैकआउट का क्या समय रखा गया है.
Bhiwadi News: भिवाड़ी पुलिस ने 60 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 25 पुरुष और 24 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल है. बांग्लादेशियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है.
Rajasthan Crime: अलवर जिले में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नंगली अलावड़ा गांव के पास रविवार शाम 8:30 बजे एक गंभीर घटना सामने आई. दो नकाबपोश बदमाश बाइक पर आए और तीन युवकों पर फायरिंग कर दी.
Rajasthan Crime: अलवर जिले में रामगढ़ थाना अंतर्गत अलावड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के पिता ने रामगढ़ थाने में ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.
Alwar news: राजस्थान के अलवर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि झिरण्डिया गांव में आज सुबह एक खेत में अज्ञात युवक का अधजला शव बरामद हुआ है.
Alwar poisonous liquor Case: राजस्थान के अलवर में जहरीली शराब से 3 दिन में हुई 6 मौतों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के बहतूकलां देवी धौलागढ़ थाना पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है.
Alwar News: राजस्थान के अलवर में आर्थिक तंगी से परेशान 30 वर्षीय सिंबू दयाल ने जहर खाकर जान दी. बताया जा रहा है कि युवक ने 7-8 लाख का कर्ज होने की वजह से परेशान था.