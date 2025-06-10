Blackout Timings: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय आर्मी ने बुधवार देर रात एयर स्ट्राइक कर अपना बदला ले लिया है. उसके बाद भारत सरकार ने लोगों से ब्लैकआउट का हिस्सा बनने का आग्रह कर मॉक ड्रिल को सफल करने का आह्वान किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के 28 शहरों में होने वाले ब्लैकआउट का क्या समय रखा गया है.