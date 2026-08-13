/मां छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने गई, पीछे से स्टेशन मास्टर की बेटी ने मिटा ली अपनी हस्ती! जानें दर्दनाक मामला

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Alwar News: अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर-8 स्थित गांधीनगर में बुधवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई. यहां किराए के मकान में रह रही 16 वर्षीय 11वीं कक्षा की छात्रा निशिका योगी की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया. सूचना मिलने पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया.
बेटी की पढ़ाई के लिए अलवर में लिया था मकान
जानकारी के अनुसार, निशिका के पिता श्रीराम योगी राजगढ़ क्षेत्र के ढीगावड़ा गांव के रहने वाले हैं और मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं. बेटी की बेहतर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए परिवार ने अलवर के गांधीनगर में किराए का मकान लिया था. निशिका 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी. इसके साथ ही वह गुरुकृपा कोचिंग में नीट परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी. परिजनों के अनुसार पढ़ाई के दबाव के अलावा वह माइग्रेन की बीमारी से भी परेशान थी.
पिता नाइट ड्यूटी पर गए थे
बताया गया कि मंगलवार रात श्रीराम योगी अपनी ड्यूटी के लिए मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन चले गए थे. बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे उनकी पत्नी छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से बाहर गई थीं. इसी दौरान निशिका ने कमरे में जीवनलीला समाप्त कर ली. कुछ समय बाद जब परिवार को घटना की जानकारी हुई तो घर में चीख-पुकार मच गई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की.
तीन संतानों में सबसे बड़ी थी निशिका
श्रीराम योगी की तीन संतान हैं और निशिका सबसे बड़ी बेटी थी. उसका एक छोटा भाई हिसार में साईं ट्रेनिंग में पढ़ाई कर रहा है, जबकि दूसरा छोटा बेटा स्कूल में अध्ययनरत है. बेटी की पढ़ाई और नीट की तैयारी के लिए परिवार ने अलवर में रहने की व्यवस्था की थी.
पुलिस जांच में जुटी
अरावली विहार थाना पुलिस ने शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों तथा घटना से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही घटना के कारणों को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी.
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