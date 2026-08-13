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मां छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने गई, पीछे से स्टेशन मास्टर की बेटी ने मिटा ली अपनी हस्ती! जानें दर्दनाक मामला

Alwar News: अलवर के गांधीनगर में 16 वर्षीय 11वीं कक्षा की छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. छात्रा NEET की तैयारी कर रही थी और परिजनों के अनुसार पढ़ाई के तनाव के साथ माइग्रेन से भी परेशान थी. पुलिस ने शव मोर्चरी में रखकर जांच शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 13, 2026, 08:16 AM IST | Updated:Aug 13, 2026, 08:16 AM IST
मां छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने गई, पीछे से स्टेशन मास्टर की बेटी ने मिटा ली अपनी हस्ती! जानें दर्दनाक मामला
Image Credit: छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम.

Alwar News: अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर-8 स्थित गांधीनगर में बुधवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई. यहां किराए के मकान में रह रही 16 वर्षीय 11वीं कक्षा की छात्रा निशिका योगी की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया. सूचना मिलने पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया.

बेटी की पढ़ाई के लिए अलवर में लिया था मकान
जानकारी के अनुसार, निशिका के पिता श्रीराम योगी राजगढ़ क्षेत्र के ढीगावड़ा गांव के रहने वाले हैं और मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं. बेटी की बेहतर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए परिवार ने अलवर के गांधीनगर में किराए का मकान लिया था. निशिका 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी. इसके साथ ही वह गुरुकृपा कोचिंग में नीट परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी. परिजनों के अनुसार पढ़ाई के दबाव के अलावा वह माइग्रेन की बीमारी से भी परेशान थी.

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पिता नाइट ड्यूटी पर गए थे
बताया गया कि मंगलवार रात श्रीराम योगी अपनी ड्यूटी के लिए मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन चले गए थे. बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे उनकी पत्नी छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से बाहर गई थीं. इसी दौरान निशिका ने कमरे में जीवनलीला समाप्त कर ली. कुछ समय बाद जब परिवार को घटना की जानकारी हुई तो घर में चीख-पुकार मच गई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

तीन संतानों में सबसे बड़ी थी निशिका
श्रीराम योगी की तीन संतान हैं और निशिका सबसे बड़ी बेटी थी. उसका एक छोटा भाई हिसार में साईं ट्रेनिंग में पढ़ाई कर रहा है, जबकि दूसरा छोटा बेटा स्कूल में अध्ययनरत है. बेटी की पढ़ाई और नीट की तैयारी के लिए परिवार ने अलवर में रहने की व्यवस्था की थी.

पुलिस जांच में जुटी
अरावली विहार थाना पुलिस ने शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों तथा घटना से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही घटना के कारणों को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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