Alwar News: बुजुर्ग ने लगाए खाकी पर आरोप, जांच अधिकारी शराब पीकर देता है गाली

Alwar News: भिवाड़ी में पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस के पास पहुंचा 75 वर्षीय बुजुर्ग स्वयं पुलिसकर्मियों की प्रताड़ना का शिकार होने का आरोप लगा रहा है.

बुजुर्ग लाठी के सहारे भिवाड़ी डीएसपी कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि भिवाड़ी मोड चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल लगातार उसे परेशान कर रहा है. बुजुर्ग ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले उसके गांव सैदपुर में दो पक्षों के बीच विवाद हो रहा था.

गांव के बुजुर्ग होने के नाते उसने दोनों पक्षों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके कंधे पर गंभीर चोट आई. इस घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई और मामले की जांच भिवाड़ी मोड चौकी को सौंप दी गई लेकिन जांच के दौरान न्याय दिलाने की जगह उसे उल्टा अपमानित किया जाने लगा.

बुजुर्ग का आरोप है कि चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल परमजीत ने पहले तो उससे रूखे अंदाज में बातचीत की और कई बार बदतमीजी की. जब बुजुर्ग ने इसका विरोध किया तो हेड कांस्टेबल का रवैया और कठोर होता गया. आरोप तो यहां तक है कि हेड कांस्टेबल परमजीत शराब के नशे में उसके घर पहुंच गया और वहां खड़े होकर गाली-गलौज करने लगा.

बुजुर्ग ने बताया कि नशे में धुत्त पुलिसकर्मी ने उससे जो भाषा में बात की, उसे सुनकर कोई भी व्यक्ति शर्म से सिर झुका ले. वह वृद्ध व्यक्ति बार-बार यही कहता रहा कि पुलिसकर्मी का व्यवहार उसके सम्मान और उम्र दोनों का अपमान है. वहीं, डीएसपी कैलाश चौधरी ने बुजुर्ग की शिकायत सुनने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. उधर इस मामले पर भिवाड़ी थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि सैदपुर गांव में हुए विवाद में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज है और जांच प्रक्रिया जारी है. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि हेड कांस्टेबल की बदसलूकी को लेकर बुजुर्ग की शिकायत प्राप्त हुई है. फिलहाल मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और शिकायत की सत्यता की जांच की जा रही है.

