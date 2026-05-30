/अलवर में 25 फीट गहरे खेत में पलटी राजस्थान रोडवेज, बस में सवार थे 42 से अधिक यात्री

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में शनिवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. अलवर से जोधपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस अकबरपुर से करीब 2 किलोमीटर आगे धरमपुरा के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 25 फीट गहरे खेत में पलट गई.

बस में 42 से अधिक यात्री सवार थे. हादसे में करीब 20 यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जबकि 10 घायलों को अकबरपुर और मालाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया. वहीं, 10 अन्य घायलों को गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई यात्रियों के हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं. 10 से 15 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने और कुछ के हाथ-पैर में फ्रैक्चर होने की भी जानकारी सामने आई है. 108 एंबुलेंस के पायलट नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बस अलवर से जोधपुर की ओर जा रही थी और अकबरपुर से आगे अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है.

सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. कुछ यात्री निजी वाहनों से जयपुर के लिए रवाना हो गए, जबकि अन्य का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. बस शाम करीब 4 बजे अलवर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी.

वहीं, कोटा हैंगिंग ब्रिज के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक रवि शर्मा मंगेतर का जन्मदिन मनाने दोस्त सुनील के साथ नान्ता जा रहा था.

हादसे में रवि की मौके पर ही गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया. इकलौते बेटे की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया. दूसरा घायल सुनील का अस्पताल में उपचार जारी है. थाना नान्ता पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की तलाश शुरू कर दी है और हादसे की जांच में जुटी है.