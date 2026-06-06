/अलवर में तेज रफ्तार टेंपो ने महिला को 200 मीटर तक घसीटा, मौके पर मौत

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Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. बहाला टोल बूथ के पास रहने वाली सुफेदी नामक महिला को एक तेज रफ्तार टेंपो ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो चालक महिला को अपने वाहन के साथ करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया.
घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेंपो के पीछे महिला घसीटती हुई नजर आ रही है, जिससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.
बताया जा रहा है कि महिला रात में खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर टहल रही थी तभी अचानक तेज रफ्तार टेंपो ने उन्हें टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद यदि महिला को तुरंत छोड़ा जाता तो उनकी जान बच सकती थी लेकिन लंबी दूरी तक घसीटे जाने के कारण उनकी मौत हो गई.
हादसे के बाद टेंपो चालक महिला को बहाला टोल टैक्स के पास मृत अवस्था में छोड़कर फरार हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है.
वहीं, अलवर जिले के कोठी नारायणपुर थाना क्षेत्र के कादोली बाईपास पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक ने एक टेंपू को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेंपू अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. हादसे में टेंपू में सवार एक बालिका और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए.
टक्कर के बाद टेंपू पलटने से बालिका के सिर में गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल बालिका को तुरंत मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहां से भी हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया.
बताया जा रहा है कि बालिका अपने गांव शेरा से अपनी बहन के साथ राजगढ़ स्थित सरकारी स्कूल में परीक्षा देने गई थी. परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों बहनें टेंपू में सवार होकर घर लौट रही थी तभी कादोली बाईपास पर यह हादसा हो गया.
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त टेंपू को सड़क से हटवाकर किनारे करवाया और घायल चालक को भी अस्पताल में भर्ती कराया. मामले की जांच जारी है.
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