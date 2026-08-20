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अरुणाचल में लापता हुआ अलवर का अग्निवीर, पापा से कहा था- राखी पर घर आऊंगा...

अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में 14 अगस्त को बादल फटने से आई अचानक बाढ़ में सेना और आईटीबीपी के कैंप प्रभावित हुए. हादसे में सात जवान बह गए, जिनमें अलवर के अग्निवीर समुद्र गुर्जर भी शामिल हैं. सेना ने दो जवानों को सुरक्षित बचा लिया, जबकि समुद्र समेत पांच जवान अभी लापता हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 20, 2026, 02:26 PM IST | Updated:Aug 20, 2026, 02:26 PM IST
अरुणाचल में लापता हुआ अलवर का अग्निवीर, पापा से कहा था- राखी पर घर आऊंगा...
Image Credit: Alwar News

Alwar News: अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले के अनिनी स्थित पशुपानी इलाके में 14 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे बादल फटने से आई बाढ़ में अलवर के अग्निवीर समुद्र गुर्जर समेत सेना के सात जवान बह गए. सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में दो जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि समुद्र गुर्जर समेत पांच जवानों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है.

बताया जा रहा है कि हादसा अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंधेरीला के पास हुआ, जहां बाढ़ की चपेट में आने से सेना और आईटीबीपी के कैंप भी प्रभावित हुए. घटना के बाद से सेना और आईटीबीपी की ओर से इलाके में व्यापक समन्वित सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लापता जवानों की तलाश के लिए टीमें लगातार संभावित क्षेत्रों में सर्च अभियान चला रही हैं.

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सेना अधिकारी ने फोन कर दी हादसे की जानकारी
लापता अग्निवीर समुद्र गुर्जर के पिता बदली गुर्जर ने बताया कि 15 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे अरुणाचल प्रदेश से सेना के एक अधिकारी का फोन आया था. अधिकारी ने उन्हें बताया कि 14 अगस्त को बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण सात जवान बह गए हैं, जिनमें उनका बेटा समुद्र भी शामिल है.

जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग अलवर स्थित इटाराणा सैन्य स्टेशन पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उन्हें समुद्र की तलाश जारी होने की जानकारी देते हुए हरसंभव कोशिश का भरोसा दिलाया. समुद्र दो बहनों के इकलौते भाई हैं और अभी अविवाहित हैं. बेटे के लापता होने की खबर के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

समुद्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजन 18 अगस्त की रात अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए. इनमें समुद्र के चचेरे भाई प्रहलाद गुर्जर भी शामिल हैं, जो स्वयं प्रयागराज में सेना में कार्यरत हैं. उनके साथ पड़ोसी अयूब खान भी अरुणाचल गए हैं. परिजनों का कहना है कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही उन्हें समुद्र की स्थिति और चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की वास्तविक जानकारी मिल सकेगी.

दो महीने पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे समुद्र
परिजनों के अनुसार, समुद्र गुर्जर करीब दो साल पहले अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुए थे. जबलपुर स्थित ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में हुई थी. समुद्र 16 जून को छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी पर लौटे थे.

परिजनों ने बताया कि हादसे से करीब दस दिन पहले समुद्र ने अपने पिता को फोन किया था. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, 'पापा, राखी पर घर आऊंगा'. परिवार को उम्मीद थी कि राखी पर समुद्र घर आएंगे, लेकिन इससे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ की इस घटना ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया.

गांव में समुद्र के लापता होने की खबर के बाद से मातम और चिंता का माहौल है. ग्रामीण लगातार परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं. वहीं, सेना और आईटीबीपी का सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. परिजन भी अरुणाचल पहुंचकर अपने स्तर पर समुद्र के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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