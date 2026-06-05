/अलवर में कथित धर्म परिवर्तन मामला, दिल्ली निवासी युवक गिरफ्तार, प्रचार सामग्री बरामद

Alwar News: अलवर जिले के अखैपुरा थाना क्षेत्र स्थित तंवर कॉलोनी में सामने आए कथित धर्म परिवर्तन प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से ईसाई धर्म से संबंधित प्रचार सामग्री और दो धार्मिक पुस्तकें बरामद की गई हैं. मामले की जांच जारी है.

शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ मामला

अखैपुरा थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया कि स्थानीय निवासी नितिन कुमार सैनी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को बीमारियां ठीक होने का भरोसा दिलाया जा रहा था तथा धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया और दिल्ली निवासी राजकुमार पुत्र मन्नूराम धोबी को गिरफ्तार कर लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का भी आरोप

पुलिस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी द्वारा हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थीं. हालांकि इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है.

सूचना पर मौके पर पहुंचे विहिप पदाधिकारी

घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है. तंवर कॉलोनी स्थित एक मकान में इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे.

विहिप के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. उनका कहना है कि सभा में महिलाओं सहित कई लोग मौजूद थे, जिन्हें ईसा मसीह की प्रार्थना के माध्यम से बीमारी ठीक होने का विश्वास दिलाया जा रहा था.

पुलिस ने संभाली स्थिति, आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने राजकुमार को पहले हिरासत में लिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया. विहिप पदाधिकारियों ने यह भी दावा किया कि कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध धार्मिक साहित्य मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

आरोपी ने आरोपों से किया इनकार

वहीं गिरफ्तार किए गए राजकुमार का कहना है कि वह केवल ईसा मसीह की प्रार्थना सभाएं आयोजित करता है. उसके अनुसार लोगों की आस्था के आधार पर प्रार्थना की जाती है और किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता.

अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी

पुलिस ने बताया कि मामले में मकान मालिक सहित कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अलवर के अखैपुरा थाना क्षेत्र में सामने आया यह मामला अब जांच के दायरे में है. एक ओर शिकायतकर्ता और विहिप पदाधिकारी धर्म परिवर्तन के प्रयासों का आरोप लगा रहे हैं, वहीं आरोपी इन आरोपों से इनकार कर रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.