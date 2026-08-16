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अलवर को आज 783 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अमित शाह और CM भजनलाल करेंगे जनसभा, 10 हजार से अधिक युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

Alwar News: अलवर में 16 अगस्त को अमित शाह और CM भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जनसभा होगी. 17 जिलों को 6453 करोड़ के 954 विकास कार्यों की सौगात मिलेगी. 66.74 लाख किसानों को 667.40 करोड़ और 10,548 नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 16, 2026, 06:55 AM IST | Updated:Aug 16, 2026, 06:55 AM IST
अलवर को आज 783 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अमित शाह और CM भजनलाल करेंगे जनसभा, 10 हजार से अधिक युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र
Image Credit: 17 जिलों को 6453 करोड़ के 954 विकास कार्यों की सौगात.

Alwar News: अलवर में 16 अगस्त का दिन प्रदेश की राजनीति और विकास योजनाओं के लिहाज से खास रहने वाला है. शहर के विजय नगर ग्राउंड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राज्य स्तरीय जनसभा होगी.

कार्यक्रम में प्रदेश के 17 जिलों को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी. इसके साथ ही हजारों नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और लाखों किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किश्त भी दी जाएगी.

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17 जिलों को 6453 करोड़ के 954 विकास कार्यों की सौगात

जनसभा के दौरान प्रदेश के 17 जिलों में कुल 6453 करोड़ रुपये की लागत वाले 954 विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सौगात दी जाएगी. इनमें अलवर जिले के 783 करोड़ रुपये की लागत वाले 151 विकास कार्य भी शामिल हैं.

कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्यमंत्री संजय शर्मा के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे.

अलवर में डेयरी प्लांट का शिलान्यास, मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण

अलवर के लिए भी यह कार्यक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण है. यहां अलवर सरस डेयरी के 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नवीन प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा. इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी कार्यक्रम के दौरान होगा.

10,548 नव नियुक्त कार्मिकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र

इसी अवसर पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय समारोह भी आयोजित किया जाएगा. प्रदेश के 10,548 नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे. इनमें अलवर जिले के 461 नव नियुक्त कार्मिक भी शामिल हैं.

जिला कलक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माध्यम से DBT के जरिए राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. कार्यक्रम को लेकर वेन्यू, हेलीपैड और पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि 12 विधानसभाओं से लोगों के पहुंचने की संभावना है, इसलिए उनके लिए पानी और भोजन समेत आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम किया गया है.

1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था

अमित शाह के दौरे को देखते हुए अलवर पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. एसपी अलवर सुधीर चौधरी के अनुसार, 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है.

कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी के लिए दो ड्रोन भी लगाए जाएंगे. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वीआईपी विजिट के दौरान बनाई गई ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करें और किसी तरह की परेशानी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें.

66.74 लाख किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की छठी किश्त

कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 66.74 लाख लाभार्थी किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किश्त के रूप में 667.40 करोड़ रुपये DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे. इसमें अलवर जिले के 1.47 लाख किसानों को करीब 14.72 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में मिलेंगे.

राज्य स्तरीय इस आयोजन को लेकर प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. जनसभा में बड़ी संख्या में आमजन, किसान, लाभार्थी और नव नियुक्त कार्मिकों के पहुंचने की संभावना है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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