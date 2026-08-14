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अमित शाह के हाथों अलवर को मिलेगी ₹700 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात, विजय नगर मैदान से होगा बड़ा ऐलान!

Alwar News: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को प्रस्तावित अलवर दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. विजय नगर मैदान से हेलीपैड तक चार स्तर की सुरक्षा रहेगी. दौरे में 700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिलने की बात कही गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 14, 2026, 07:36 AM IST | Updated:Aug 14, 2026, 07:36 AM IST
अमित शाह के हाथों अलवर को मिलेगी ₹700 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात, विजय नगर मैदान से होगा बड़ा ऐलान!
Image Credit: अमित शाह के अलवर दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी.

Alwar News: अलवर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 16 अगस्त को प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. स्वतंत्रता दिवस और वीआईपी दौरे को देखते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक पुलिस ने सुरक्षा का विस्तृत प्लान तैयार किया है.

होटल और संवेदनशील स्थानों पर जांच

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अलवर शहर के डीएसपी अंगद शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त को देखते हुए पुलिस पहले से ही अलर्ट है. शहर के होटल, रेस्टोरेंट और अन्य संवेदनशील स्थानों पर लगातार जांच की जा रही है. इसके साथ ही 16 अगस्त को प्रस्तावित सभा को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख रास्तों पर नाकेबंदी कर वाहनों और लोगों की जांच की जा रही है. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष पुलिस टीमें भी तैनात की गई हैं.

विजय नगर मैदान सुरक्षा घेरे में

अमित शाह की सभा के लिए तय विजय नगर मैदान को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है. सभा स्थल के आसपास मौजूद ऊंची इमारतों और मकानों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि का समय रहते पता लगाया जा सके.

गुरुवार को सभी थाना प्रभारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. डॉग स्क्वायड की सहायता से मंच सहित पूरे परिसर की गहन जांच कराई गई. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

हेलीपैड से मंच तक चार स्तर की सुरक्षा

शिवाजी पार्क थाना प्रभारी प्रेमलता के अनुसार अमित शाह के दौरे के लिए चार स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है. हेलीपैड, सभा स्थल, मंच और आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों पर अलग-अलग सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है.

security

700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात

अमित शाह के अलवर दौरे के दौरान जिले को 700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की बात कही गई है. इनमें सरस डेयरी के करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले नए संयंत्र का शिलान्यास प्रमुख है. इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा.

मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की तैयारी

मेडिकल कॉलेज का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज किए जाने की तैयारी है. विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के चलते अमित शाह का दौरा अलवर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भाजपा की ओर से सभा में करीब एक लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है.

इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतना चाहता. शहर के प्रवेश मार्गों से लेकर कार्यक्रम स्थल तक निगरानी लगातार जारी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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