Alwar News: अलवर में हवा हुई 'जहरीली', AQI पहुंचा 170 पार

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 21, 2025, 07:13 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 07:13 PM IST

Alwar News: दीपावली के बाद अलवर शहर की हवा में फिर से जहर घुलने लगा है. मंगलवार को जिला मुख्यालय पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 170 के पार पहुंच गया, जो 'अस्वस्थ श्रेणी' में माना जाता है. बढ़ते धूलकण और प्रदूषण को देखते हुए नगर परिषद की ओर से शहर की मुख्य सड़कों पर टैंकरों से पानी का छिड़काव किया गया ताकि उड़ती धूल पर काबू पाया जा सकें. नगर निगम के कर्मचारियों ने प्रमुख बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन मार्ग और अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में छिड़काव किया.

शहर में इन दिनों निर्माण कार्य, बढ़ती वाहनों की आवाजाही और पटाखों के अवशेषों से वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे जरूरत से ज्यादा बाहर न निकलें और घर से निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें. बुजुर्गों, बच्चों और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भिवाड़ी, तिजारा और टपूकड़ा जैसे औद्योगिक इलाकों में मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 से 320 के बीच दर्ज किया गया, जो 'बहुत अस्वस्थ' श्रेणी में आता है. औद्योगिक इकाइयों, भारी वाहनों की आवाजाही और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों से यहां का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत भिवाड़ी सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं. इनमें निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, जिसमें डीजल जेनरेटर बंद रखने, और औद्योगिक यूनिटों में ईंधन के उपयोग पर नियंत्रण जैसे नियम शामिल हैं.

हालांकि अलवर शहर वायु गुणवत्ता में ज्यादा खराब स्थिति में नहीं है लेकिन धारूहेड़ा ,भिवाड़ी और तिजारा जैसे इलाकों के कारण यहां भी इन पाबंदियों का प्रभाव पड़ता है. इससे औद्योगिक क्षेत्र को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.

उद्योगपतियों का कहना है कि एनसीआर का फायदा हमें नहीं, नुकसान ज्यादा होता है. प्रदूषण का मुख्य स्रोत दिल्ली और एनसीआर के अन्य इलाकों का धुआं है, लेकिन पाबंदियां अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों पर भी लागू कर दी जाती हैं.

नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं. शहर में सड़क सफाई, पानी का छिड़काव और खुले में कचरा जलाने पर निगरानी की जा रही है. वहीं, जिला प्रशासन ने भी प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अलवर को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एनसीआर प्रदूषण का सीधा असर झेलना पड़ता है. हवा की दिशा दिल्ली-गुरुग्राम की ओर से आने पर भिवाड़ी और तिजारा के धुएं के साथ प्रदूषण कण भी अलवर तक पहुंच जाते हैं.

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि शहर में हरियाली बढ़ाने, सड़क किनारे पौधारोपण, सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग और ईंधन दक्ष वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं.

