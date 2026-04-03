अलवर में असिस्टेंट प्रोफेसर अग्नि देव आर्य का हार्ट अटैक से निधन, घर में चल रही थी शादी की तैयारियां

Alwar News: अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में कार्यरत 44 वर्षीय असिस्टेंट प्रोफेसर अग्नि देव आर्य का शुक्रवार सुबह अचानक हृदयघात से निधन हो गया. घर पर बाथरूम से बाहर निकलते ही वे चक्कर खाकर गिर पड़े, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं, ऐसे में इस घटना ने खुशियों को मातम में बदल दिया. उनके निधन से कॉलेज, विद्यार्थियों और पूरे शिक्षा जगत में शोक की लहर फैल गई है.
Trending Photos
Alwar News: बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में कार्यरत 44 वर्षीय असिस्टेंट प्रोफेसर अग्नि देव आर्य का शुक्रवार सुबह अचानक हृदयघात से निधन हो गया. उनके असामयिक निधन की खबर से महाविद्यालय सहित पूरे शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई. सहकर्मी, विद्यार्थी और परिचित इस घटना से स्तब्ध हैं.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनईबी थाना क्षेत्र के दाउदपुर स्थित जनकपुरी कॉलोनी निवासी अग्नि देव आर्य शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे अपने घर पर बाथरूम से बाहर निकलते ही अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े. घटना के बाद परिजन तुरंत उन्हें पास के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया. सरकारी अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
शिक्षा के क्षेत्र में एक्टिव और सम्मानित नाम
अग्नि देव आर्य का परिवार शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ है. वे सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता सत्यदेव आर्य के पुत्र थे. उनके चाचा अशोक आर्य इसी महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी बहन अंजना आर्य न्यायालय में मुख्य लोक अभियोजक के रूप में सेवाएं दे रही हैं. परिवार की सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कारण अग्नि देव आर्य भी शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय और सम्मानित नाम माने जाते थे.
बताया जा रहा है कि अग्नि देव आर्य अविवाहित थे और उनके विवाह की तैयारियां भी चल रही थीं. पिता सत्यदेव आर्य के अनुसार, परिवार में खुशियों का माहौल था और शादी की तैयारियां शुरू ही हुई थीं, लेकिन अचानक हुई इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.
उनके निधन से न केवल परिवार, बल्कि महाविद्यालय के सहकर्मियों और विद्यार्थियों में भी गहरा शोक व्याप्त है. कॉलेज परिसर में शोकसभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने की तैयारी की जा रही है. सभी ने उन्हें एक सरल, मिलनसार और समर्पित शिक्षक के रूप में याद किया है, जिनकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी.
कब आता है हार्ट अटैक
आजकल तेजी से बढ़ते हृदय रोगों के बीच हार्ट अटैक को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी हो गई है. विशेषज्ञों के अनुसार, हार्ट अटैक तब आता है जब हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है.
क्या होते हैं इसके लक्षण
डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षणों में सीने में तेज दर्द या दबाव, बाएं हाथ, गर्दन या जबड़े में दर्द, सांस फूलना, अत्यधिक पसीना आना, चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होना शामिल है. कई मामलों में ये लक्षण अचानक और तीव्र रूप में सामने आते हैं.
बचाव के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव से दूरी और धूम्रपान से परहेज बेहद जरूरी माना गया है. उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. समय पर जांच और लक्षण दिखते ही तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने से जान बचाई जा सकती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!