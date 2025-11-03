Zee Rajasthan
एशियन मास्टर एथलेटिक्स में अलवर का जलवा, पांच खिलाड़ी भारत के लिए मैदान में उतरेंगे

Rajasthan News: एशियन मास्टर एथलीट चैंपियनशिप (5-9 नवंबर, चेन्नई) में अलवर के 5 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. टीम में 70 वर्षीय रामफल सैनी (800 मीटर) और निर्मला पूनिया (हैमर थ्रो) शामिल हैं. इनका लक्ष्य मेडल जीतकर भारत और अलवर का नाम रोशन करना है.
 

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 03, 2025, 01:26 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 01:26 PM IST

Alwar News: 23वीं एशियन मास्टर एथलीट चैंपियनशिप 5 से 9 नवंबर तक चेन्नई में आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए भारत की टीम में अलवर के पांच अनुभवी एथलीटों का चयन हुआ है. ये खिलाड़ी इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के संकल्प के साथ चेन्नई के लिए रवाना हुए हैं. इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से करीब 2,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.

अलवर जंक्शन से रवाना होते समय, सभी खिलाड़ियों ने पूर्ण आत्मविश्वास व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं. लक्ष्य एक ही है—मेडल जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाना."

वर्ल्ड चैंपियनशिप का रास्ता
इस चैंपियनशिप का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहां पदक जीतने वाले खिलाड़ी सीधे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई करेंगे.

अनुभवी टीम और उनकी स्पर्धाएं
अलवर से चयनित इस टीम में अनुभवी और कुशल एथलीट शामिल हैं, जो विभिन्न स्पर्धाओं में अपना दम दिखाएंगे. सबसे वरिष्ठ प्रतिभागी 70 वर्षीय रामफल सैनी 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगे. उनका लंबा अनुभव टीम के लिए प्रेरणास्रोत है. दौड़ और थ्रो के लिए 60 आयु वर्ग में भगवान सैनी 200 मीटर रेस में उतरेंगे. 40 पुरुष वर्ग में विक्रम चौधरी जेवलिन थ्रो (भाला फेंक) में अपनी ताकत दिखाएंगे. महिला वर्ग में दो मजबूत दावेदार शामिल हैं. 45 आयु वर्ग की निर्मला पूनिया हैमर थ्रो में दमखम दिखाएंगी. पूनिया, जो मूल रूप से चुरू जिले की हैं, इससे पहले नेशनल मेडल भी जीत चुकी हैं. वहीं, 60 महिला वर्ग की कमला यादव डिस्कस थ्रो में हिस्सा लेंगी.

खिलाड़ियों ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतिभा को साबित करना है.

