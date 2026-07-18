/अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

Alwar News: राजस्थान के अलवर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2016 में हुई अवतार सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह सहित 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, सजा सुनाने के बाद शनिवार यानी 18 जुलाई को सभी दोषी कोर्ट परिसर से मूंछों पर ताव देते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दिए.

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यह फैसला 22 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया. सजा पाने वालों में इंद्रजीत सिंह, अनूप सिंह, कमलजीत सिंह, गुरवचन सिंह, जसपाल सिंह, कुलवंत सिंह, अमन सिंह, हरविंदर सिंह और विश्वेंद्र सिंह शामिल हैं.

सरपंच चुनाव की रंजिश

मामला 10 जून 2016 का है, जब नौगावां थाना क्षेत्र के पाटा गांव में सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर अवतार सिंह और उनके परिजनों पर हथौड़े, तलवार, चाकू, लोहे के पाइप, हॉकी और लाठियों से हमला किया गया था. गंभीर रूप से घायल अवतार सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद परिजनों ने नौगावां थाने में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

10 साल 18 दिन में मिला इंसाफ

वहीं, अब लंबी सुनवाई के बाद करीब 10 साल 18 दिन में यह फैसला आया. मृतक के बेटे अजयपाल ने अदालत के फैसले को न्याय बताते हुए कहा कि उनके परिवार को लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिला है. उन्होंने बताया कि चुनावी विवाद के कारण ही उनके पिता की हत्या की गई थी.

मृतक के बेटे अजयपाल ने बताया कि उनके पिता अवतार सिंह, इंद्रजीत सिंह के भांजे थे. साल 2016 में गांव पाटा में सरपंच चुनाव को लेकर दोनों पक्ष अलग-अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे थे. उनके पिता ने जिस प्रत्याशी का समर्थन किया था, वो चुनाव जीत गए थे और अपने प्रत्याशी की हार के बाद आरोपियों ने चुनावी रंजिश में हमारे परिवार पर हमला किया और पिता की हत्या कर दी थी.