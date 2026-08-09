/लकड़ियों के पीछे घात लगाए बैठा था भारी-भरकम अजगर, झपटने ही वाला था कि महिला ने ऐसे बचाई जान!

Alwar News: अलवर के बल्लाबोड़ा क्षेत्र में एक प्लॉट के पास बने चारे के कमरे में करीब 8 फीट लंबा और लगभग 20 किलो वजनी अजगर निकल आने से हड़कंप मच गया. अजगर ने कमरे में गई महिला पर हमला करने का प्रयास किया लेकिन महिला सतर्कता दिखाते हुए तुरंत बाहर भाग निकली और अपनी जान बचा ली.

जानकारी के अनुसार, स्थानीय निवासी सलीम के घर के पास स्थित प्लॉट में पशुओं के चारे का कमरा बना हुआ है. सलीम की पत्नी जब चारा लेने के लिए कमरे में गई, तभी लकड़ियों और चारे के बीच छिपे अजगर ने अचानक हरकत की और उन पर झपटने की कोशिश की. महिला घबराकर बाहर भागी और शोर मचाया, जिसके बाद परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे.

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सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. अजगर के रेस्क्यू के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

राजस्थान में बारिश का मौसम शुरू होते ही सांपों के बाहर निकलने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. पानी भरने, बिलों में पानी जाने और छिपने की जगह कम होने के कारण सांप कई बार घरों, खेतों, गोदामों, पशु बाड़ों और आसपास के इलाकों में पहुंच जाते हैं. ऐसे समय में थोड़ी सावधानी बरतकर सांप के काटने जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है. राजस्थान के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को बारिश के दौरान खास सतर्क रहने की जरूरत होती है.

बारिश में सांप घरों के आसपास क्यों आते हैं

बारिश के दौरान जमीन के अंदर बने कई बिलों और दरारों में पानी भर जाता है. ऐसे में सांप सुरक्षित और सूखी जगह की तलाश में बाहर निकल सकते हैं. घर के आसपास रखी लकड़ियां, ईंटों के ढेर, कबाड़, झाड़ियां और लंबे समय से पड़े सामान उनके छिपने की जगह बन सकते हैं. खेतों में भी घास और फसल के बीच सांप दिखाई दे सकते हैं.

घर में सांप आने से कैसे बचाएं

बारिश के दिनों में घर के दरवाजों और खिड़कियों के आसपास मौजूद खाली जगहों को बंद रखें. फर्श, दीवार या दरवाजे के नीचे बने छेद और दरारों को ठीक कराएं. घर के आसपास घास और झाड़ियों की नियमित सफाई करें. लकड़ी, ईंट, पत्थर और कबाड़ को लंबे समय तक एक जगह जमा करके न रखें. रात में बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें. अंधेरे में हाथ या पैर किसी ऐसे स्थान पर न डालें जहां पहले से नजर न गई हो. जूते, कपड़े और बिस्तर का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह जांच लेना भी उपयोगी सावधानी है.

खेत और पशु बाड़े में रखें खास सावधानी

किसानों और पशुपालकों को बारिश के दौरान खेत, चारा रखने की जगह और पशु बाड़े में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. घास, लकड़ी या पत्थरों के ढेर को हटाते समय हाथ सीधे अंदर न डालें. पहले डंडे की मदद से जगह को जांच लें. खेत में रात के समय जाते हुए पर्याप्त रोशनी रखें और खुले पैर चलने से बचें.

सांप दिखे तो क्या करें

घर या आसपास सांप दिखाई देने पर उसे पकड़ने या मारने की कोशिश न करें. बच्चों और अन्य लोगों को उससे दूर रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. संभव हो तो स्थानीय वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की मदद लें. सांप को छेड़ने की कोशिश करने पर उसके काटने का खतरा बढ़ सकता है.

सांप काट ले तो तुरंत क्या करें

अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो घबराने के बजाय उसे शांत रखें और जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं. प्रभावित अंग को कम से कम हिलाने की कोशिश करें. घाव पर चीरा लगाने, जहर चूसने, कसकर रस्सी बांधने या घरेलू नुस्खे आजमाने से बचें. सांप को पकड़ने या मारने में समय बर्बाद न करें. अस्पताल में डॉक्टर को घटना की पूरी जानकारी दें.