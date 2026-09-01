/48 फीट गहराई से सुरक्षित निकाला गया अलवर का भानू, पतंग के पीछे दौड़ते समय बोरवेल में था गिरा

Alwar News: अलवर के बड़ौदामेव क्षेत्र के बुटोली गांव में सोमवार शाम बोरवेल में गिरे 8 साल के भानू गुर्जर को आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. करीब 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरने के बाद बच्चा लगभग 48 फीट की गहराई पर फंस गया था. SDRF की टीम ने करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद रात 11 बजे बच्चे का सफल रेस्क्यू किया.

जानकारी के अनुसार भानू सोमवार शाम करीब 6 बजे बोरवेल में गिर गया था. घटना की सूचना मिलने के बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बोरवेल के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई देने के बाद टीम ने कैमरा और रस्सा नीचे भेजा. इसके बाद रस्से की मदद से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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तीन JCB से शुरू की गई थी खुदाई

रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF के 10 जवान जुटे हुए थे. बच्चे तक पहुंचने के लिए बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदने का प्रयास किया गया. इसके लिए तीन JCB मशीनों की मदद ली गई. हालांकि, पाइप धंसने का खतरा सामने आने के बाद खुदाई रोकनी पड़ी.

बच्चे की सांस लेने में परेशानी न हो, इसके लिए बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन पाइप डाला गया. रेस्क्यू के दौरान बच्चा प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आया, जिससे टीम को राहत मिली.

एक्सपर्ट को भी उल्टा लटकाकर भेजा

बच्चे को बाहर निकालने के लिए SDRF ने एक एक्सपर्ट को भी बोरवेल में उल्टा लटकाकर नीचे भेजा था. वह बच्चे तक नहीं पहुंच सका. इसके बाद ग्रामीण इस्सार ने रेस्क्यू में मदद की पेशकश की.

इस्सार पहले भी कुएं और पानी में हुए हादसों के दौरान रेस्क्यू में मदद कर चुके हैं. एसपी की अनुमति के बाद उन्हें भी उल्टा लटकाकर बोरवेल में नीचे भेजा गया, लेकिन रास्ते में पत्थर आने के कारण वह बच्चे तक नहीं पहुंच सके.

कटी पतंग के पीछे दौड़ते समय हुआ हादसा

ग्रामीणों के अनुसार भानू कटी हुई पतंग लूटने के लिए दौड़ रहा था. इसी दौरान वह खुले पड़े बोरवेल में गिर गया. हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और SDRF की टीम ने बच्चे को बचाने के लिए अभियान शुरू किया. आखिरकार रात करीब 11 बजे टीम ने भानू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.