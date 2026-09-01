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48 फीट गहराई से सुरक्षित निकाला गया अलवर का भानू, पतंग के पीछे दौड़ते समय बोरवेल में था गिरा

Alwar News: अलवर के बड़ौदामेव के बुटोली गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 8 साल के भानू गुर्जर को SDRF ने करीब 5 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बच्चा 48 फीट की गहराई पर फंसा था. कटी पतंग के पीछे दौड़ते समय हादसा हुआ था.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 01, 2026, 08:28 AM IST | Updated:Sep 01, 2026, 08:28 AM IST
48 फीट गहराई से सुरक्षित निकाला गया अलवर का भानू, पतंग के पीछे दौड़ते समय बोरवेल में था गिरा
Image Credit: भानू गुर्जर का हुआ रेस्क्यू.

Alwar News: अलवर के बड़ौदामेव क्षेत्र के बुटोली गांव में सोमवार शाम बोरवेल में गिरे 8 साल के भानू गुर्जर को आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. करीब 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरने के बाद बच्चा लगभग 48 फीट की गहराई पर फंस गया था. SDRF की टीम ने करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद रात 11 बजे बच्चे का सफल रेस्क्यू किया.

जानकारी के अनुसार भानू सोमवार शाम करीब 6 बजे बोरवेल में गिर गया था. घटना की सूचना मिलने के बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बोरवेल के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई देने के बाद टीम ने कैमरा और रस्सा नीचे भेजा. इसके बाद रस्से की मदद से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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तीन JCB से शुरू की गई थी खुदाई

रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF के 10 जवान जुटे हुए थे. बच्चे तक पहुंचने के लिए बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदने का प्रयास किया गया. इसके लिए तीन JCB मशीनों की मदद ली गई. हालांकि, पाइप धंसने का खतरा सामने आने के बाद खुदाई रोकनी पड़ी.

बच्चे की सांस लेने में परेशानी न हो, इसके लिए बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन पाइप डाला गया. रेस्क्यू के दौरान बच्चा प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आया, जिससे टीम को राहत मिली.

एक्सपर्ट को भी उल्टा लटकाकर भेजा

बच्चे को बाहर निकालने के लिए SDRF ने एक एक्सपर्ट को भी बोरवेल में उल्टा लटकाकर नीचे भेजा था. वह बच्चे तक नहीं पहुंच सका. इसके बाद ग्रामीण इस्सार ने रेस्क्यू में मदद की पेशकश की.

इस्सार पहले भी कुएं और पानी में हुए हादसों के दौरान रेस्क्यू में मदद कर चुके हैं. एसपी की अनुमति के बाद उन्हें भी उल्टा लटकाकर बोरवेल में नीचे भेजा गया, लेकिन रास्ते में पत्थर आने के कारण वह बच्चे तक नहीं पहुंच सके.

कटी पतंग के पीछे दौड़ते समय हुआ हादसा

ग्रामीणों के अनुसार भानू कटी हुई पतंग लूटने के लिए दौड़ रहा था. इसी दौरान वह खुले पड़े बोरवेल में गिर गया. हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और SDRF की टीम ने बच्चे को बचाने के लिए अभियान शुरू किया. आखिरकार रात करीब 11 बजे टीम ने भानू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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