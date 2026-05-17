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अलवर में पागल कुत्ते का आतंक, 7 घंटे में 20 से ज्यादा लोगों को काटा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा

Alwar News: अलवर के बड़ौदामेव कस्बे में एक पागल कुत्ते ने शनिवार को 20 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया. बच्चों और बुजुर्गों समेत कई लोग अस्पताल पहुंचे, जहां एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: May 17, 2026, 11:32 AM|Updated: May 17, 2026, 11:32 AM
अलवर में पागल कुत्ते का आतंक, 7 घंटे में 20 से ज्यादा लोगों को काटा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा
Image Credit: Alwar News

Alwar News: अलवर जिले के बड़ौदामेव कस्बे में शनिवार को एक पागल कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया. कुत्ते ने सुबह से लेकर शाम तक करीब 20 से 22 लोगों को काटकर घायल कर दिया. लगातार हो रही घटनाओं से पूरे कस्बे में दहशत का माहौल बन गया. लोग घरों से बाहर निकलने में डरने लगे और बच्चों को भी सुरक्षित रखने के लिए परिवारों ने विशेष सतर्कता बरती.

जानकारी के अनुसार कुत्ते के काटने की घटनाएं सुबह करीब 9 बजे शुरू हुईं और शाम करीब 4 बजे तक जारी रहीं. इस दौरान कुत्ते ने अलग-अलग जगहों पर लोगों पर हमला किया.

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अस्पताल में लगी मरीजों की लाइन
घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए बड़ौदामेव के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया. यहां करीब 15 लोग उपचार के लिए पहुंचे, जहां सभी को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. वहीं कुछ अन्य घायल सीधे अलवर अस्पताल इलाज के लिए चले गए.

चिकित्सा प्रभारी डॉ. राजवीर चौधरी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे पहला मरीज अस्पताल पहुंचा था. इसके बाद लगातार कुत्ते के काटने के मरीज अस्पताल आते रहे. हालत यह हो गई कि अस्पताल में मरीजों की लाइन लग गई.

कपड़े प्रेस करते समय किया हमला
घायल यादराम (50) पुत्र मनीराम ने बताया कि वह सुबह अपने घर के बाहर कपड़ों की प्रेस कर रहे थे. इसी दौरान कुत्ता पीछे से आया और उनके पैर पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से वह घबरा गए और आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया.

बच्चे और बुजुर्ग भी बने शिकार
कुत्ते के हमले में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी घायल हुए हैं. घायलों में समायरा (6), कशिश (3), तैयब खान (47), ओमप्रकाश (32), तवेश (16), सोनू (27), आकाश (11), प्रियंका (8), मीनू (20), मदन चौधरी (25), आमिर (15), भावेश (5) और लखबीर सिंह (60) सहित कई लोग शामिल हैं. वहीं चाहत (60) पुत्र हरफूल को गंभीर चोटें आने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया.

बंदर के काटने का भी मामला आया सामने
इसी दौरान कस्बे में एक अन्य घटना भी सामने आई, जिसमें मुरारीलाल सोनी (59) को बंदर ने काटकर घायल कर दिया. उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया गया. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के बाद कस्बे के लोगों में डर का माहौल है. स्थानीय लोग प्रशासन से आवारा और हिंसक जानवरों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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