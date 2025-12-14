Alwar: भिवाड़ी में आधी रात को AQI पहुंचा 566, ग्रेप-4 लागू होने के साथ अगले आदेश तक निर्माण कार्य बंद

Tijara News: एनसीआर में प्रदूषण ने खतरनाक स्तर पार कर लिया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 450 के पार पहुंचते ही सबसे सख्त चरण यानी GRAP-4 लागू कर दिया है. एनसीआर में दिन में पहले GRAP-3 लागू किया गया था लेकिन हालात तेजी से बिगड़ने के चलते शनिवार शाम सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला लिया गया. बताया जा रहा है कि इस सर्दी के सीजन में पहली बार GRAP-4 लागू किया गया है.

वहीं, एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में आधी रात को AQI 566 रहा. विशेषज्ञों के मुताबिक, हवाओं की रफ्तार बेहद कम है, वातावरण स्थिर बना हुआ है और मौसम की परिस्थितियों के चलते प्रदूषक तत्व हवा में फंसे हुए हैं. हालात की गंभीरता को देखते दिल्ली और एनसीआर के सभी संबंधित विभागों को GRAP-4 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली में डीजल ट्रकों और कमर्शियल वाहनों की एंट्री पूरी तरह रोक दी गई है. भिवाड़ी और पूरे एनसीआर में सभी तरह के निर्माण कार्य बंद करने को लेकर निर्देशित किया गया है, जिनमें सरकारी प्रोजेक्ट भी शामिल हैं.

साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और फैक्ट्रियों को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि रविवार दोपहर को AQI के आंकड़े में कमी जरूर आई है लेकिन अभी भी भिवाड़ी के आंकड़े चिंताजनक जरूर है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो इतनी खराब हवा बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है. साथ ही डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग सुबह और शाम बाहर निकलने से बचें, N95 मास्क का इस्तेमाल करें और बच्चों व बुजुर्गों को घर के अंदर ही रखें. लोगों से निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन अपनाने और खुले में कचरा जलाने से परहेज करने की अपील की गई है.

201 से 300 (खराब)- ग्रेप-1, 301-400 (बहुत खराब)- ग्रेप-2, 401 से 450 (गंभीर)- ग्रेप-3 और 450 से ऊपर (अति गंभीर)- ग्रेप- 4 लागू किया जाता है.

बीते दिन शनिवार को दिल्ली का AQI 483 था, जिससे राजधानी की हवा फिर से जहरीली हो गई है. भिवाड़ी का 361 था. वहीं, अलवर का AQI मात्र 106 है. इस बिगड़ती हवा की वजह से लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही है. इसके साथ ही इससे सबसे ज्यादा परेशानी बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों को हो रही है. इस जहरीली हवा में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है.

