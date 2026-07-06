/अलवर में मोबाइल शोरूम संचालक पर चाकू से हमला, 15 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

Alwar Crime News: अलवर. शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र स्थित ज्योतिराव फुले सर्किल के पास प्लेटिनम टावर में रविवार को दिनदहाड़े एक मोबाइल शोरूम संचालक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात कथित तौर पर 15 लाख रुपये की मांग और पुराने विवाद को लेकर हुई.



सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

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पुलिस के अनुसार घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में एक युवक मोबाइल शोरूम संचालक प्रथम मुखिजा पर चाकू से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



15 लाख रुपये की मांग का आरोप

घायल प्रथम मुखिजा के पिता राजेश मुखिजा ने बताया कि करीब पांच दिन पहले खुदनपुरी जोहड़ के पास कुछ युवकों से विवाद हुआ था. उसी मामले में आरोपियों ने प्रथम का नाम भी रिपोर्ट में शामिल कराया था. रविवार को मन्नू मीणा, धीरज और हर्षित शोरूम पर पहुंचे और पुराने मामले में समझौता करने के बदले 15 लाख रुपये की मांग करने लगे. जब प्रथम ने रुपये देने से इनकार किया तो आरोप है कि मन्नू मीणा ने उसके पेट में नाभि के पास चाकू से वार कर दिया. हमला इतना अचानक था कि शोरूम में मौजूद लोग भी घबरा गए.



घायल का अस्पताल में उपचार जारी

हमले के बाद आरोपी वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल प्रथम मुखिजा को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए. फिलहाल उसका इलाज अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में चल रहा है. शुरुआती जानकारी में उसकी हालत गंभीर बताई गई थी, हालांकि पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब वह खतरे से बाहर है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.



आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही अखेपुरा और अरावली विहार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जा रही है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

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