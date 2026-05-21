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अलवर केस की तरह कार में फंस जाए कोई बच्चा तो क्या करें, इन तरीकों से बचाएं जान

Alwar News: अलवर में कार के अंदर दम घुटने से दो सगी बहनों की मौत ने सभी को झकझोर दिया. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि गर्मी में बंद कार कुछ मिनटों में जानलेवा बन सकती है. बच्चों को कभी भी अकेला न छोड़ने की सलाह दी गई है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 21, 2026, 08:23 AM|Updated: May 21, 2026, 08:23 AM
अलवर केस की तरह कार में फंस जाए कोई बच्चा तो क्या करें, इन तरीकों से बचाएं जान
Image Credit: Alwar News

Alwar News: अलवर में दो मासूम बच्चियों की कार के अंदर दम घुटने से हुई मौत की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. इस हादसे के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई बच्चा गलती से कार के अंदर लॉक हो जाए तो कुछ ही मिनटों में स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है. खासकर गर्मी के मौसम में बंद कार के भीतर तापमान तेजी से बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी और दम घुटने जैसी स्थिति बन सकती है.

ऐसी स्थिति में सबसे पहले घबराने के बजाय तुरंत इमरजेंसी सेवा 112 या स्थानीय पुलिस को सूचना देनी चाहिए. साथ ही कार के सभी दरवाजों और खिड़कियों को तुरंत जांचना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार कोई एक दरवाजा अनलॉक रह सकता है. यदि वाहन की स्पेयर चाबी उपलब्ध हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए. आधुनिक कारों में मोबाइल ऐप या रिमोट लॉक सिस्टम की मदद से भी दरवाजे खोले जा सकते हैं.

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बच्चे के सबसे नजदीक वाले कांच को न तोड़ा जाए
यदि बच्चा कार के अंदर घबराया हुआ दिखाई दे रहा हो या उसकी हालत बिगड़ती नजर आए तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. जरूरत पड़ने पर कार का शीशा तोड़कर बच्चे को बाहर निकालना ही सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है. हालांकि शीशा तोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के सबसे नजदीक वाले कांच को न तोड़ा जाए, ताकि उसे चोट न पहुंचे.

जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए
बच्चे को बाहर निकालने के बाद तुरंत ठंडी और हवादार जगह पर ले जाना चाहिए. यदि बच्चा होश में हो तो उसे पानी पिलाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए. डॉक्टरों का कहना है कि कार के अंदर अधिक तापमान के कारण बच्चों में हीट स्ट्रोक और सांस रुकने का खतरा बहुत तेजी से बढ़ जाता है.

बंद गाड़ियों के आसपास खेलने से रोकना भी बेहद जरूरी
अभिभावकों को कभी भी बच्चों को अकेले कार में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे समय कुछ मिनटों का ही क्यों न हो. साथ ही बच्चों को बंद गाड़ियों के आसपास खेलने से रोकना भी बेहद जरूरी है.

क्या था पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चियां पास के इलाके में खेल रही थीं. इसी दौरान वे घर के नजदीक स्थित एक कार सर्विस सेंटर तक पहुंच गईं. वहां कई वाहन खड़े थे. खेलते-खेलते दोनों बहनें एक कार के अंदर चली गईं. बताया जा रहा है कि उसी दौरान किसी कारणवश कार के दरवाजे बंद हो गए और दोनों बच्चियां अंदर ही फंस गईं.

काफी देर तक बच्चियों के बाहर नहीं आने पर आसपास के लोगों और परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. बाद में दोनों बच्चियां कार के अंदर बेसुध अवस्था में मिलीं. जब तक उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दम घुटने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई
घटना की सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति का जायजा लेने के बाद दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चियां कितनी देर तक कार के अंदर बंद रहीं.

मृतक बच्चियों के पिता रमेश ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से बेड़म क्षेत्र का रहने वाला है. वर्तमान में वे खुदनपूरी इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे. परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य बताई जा रही है. दोनों बच्चियां सगी बहनें थीं और परिवार की आंखों का तारा थीं.

बताया गया है कि बच्चियों की मां का करीब चार साल पहले निधन हो चुका है. मां के गुजर जाने के बाद पिता ही दोनों बेटियों की परवरिश कर रहे थे. बड़ी बच्ची की उम्र लगभग आठ साल और छोटी की उम्र करीब पांच साल बताई जा रही है. इस हादसे के बाद पिता पूरी तरह टूट गए हैं और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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