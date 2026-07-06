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अलवर में पैसे के विवाद ने लिया खूनी मोड़, दादा-पोते पर सरिया और डंडों से हमला, CCTV में घटना कैद

Alwar News: अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में मकान निर्माण के दौरान पैसों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पूर्व कारपेंटर पक्ष पर दादा-पोते पर सरिया और डंडों से हमला करने का आरोप है. घटना CCTV में कैद हुई, जबकि पीड़ितों ने पुलिस के देर से पहुंचने का भी आरोप लगाया.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Jul 06, 2026, 01:06 PM|Updated: Jul 06, 2026, 01:06 PM
अलवर में पैसे के विवाद ने लिया खूनी मोड़, दादा-पोते पर सरिया और डंडों से हमला, CCTV में घटना कैद
Image Credit: दादा-पोते पर सरिया और डंडों से हमला करने का आरोप.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में मकान निर्माण के दौरान पैसे के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. कारपेंटर (खाती) पक्ष के लोगों ने मकान मालिक के बेटे और उसके बुजुर्ग पिता पर लाठी-डंडों और सरिया से हमला कर दिया. इस हमले में पोता दक्ष सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले दो युवक मौके पर आते हैं, जिनमें से एक के हाथ में सरिया होता है. वह बुजुर्ग मांगे लाल सैनी पर हमला करता है और उन्हें सड़क पर गिरा देता है. इसके बाद दूसरा युवक आकर उन्हें लात मारता हुआ नजर आता है. इसी दौरान बीच-बचाव के लिए पहुंचे पोते दक्ष सैनी पर पीछे से हमला किया जाता है और उसके सिर पर डंडे से गंभीर वार किया जाता है. हमले में दादा और पोता दोनों घायल हो जाते हैं.

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पीड़ित दक्ष सैनी, निवासी खोहरा मोहल्ला, ने बताया कि उनके पिता योगेश सैनी नमन होटल के सामने कन्हैया स्वीट्स के पीछे स्थित मकान का निर्माण करवा रहे थे. पहले काम कर रहे खाती को हटाकर दूसरे कारीगर से काम लिया जा रहा था. इसी बात को लेकर पूर्व खाती मौके पर पहुंचे और पैसे के विवाद में बुजुर्ग मांगे लाल सैनी से कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

क्या है दक्ष सैनी का आरोप

दक्ष सैनी ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची. इसी दौरान आरोपियों ने अपने पक्ष के 5-7 लोगों को बुला लिया, जिनमें एक महिला भी शामिल थी. सभी ने मिलकर उनके दादा पर सरिया से हमला किया. जब उन्होंने बीच-बचाव किया तो उनके सिर पर डंडे से हमला कर दिया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई.

घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल दक्ष सैनी को खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. पीड़ित ने पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि पुलिस समय पर पहुंच जाती तो घटना इतनी गंभीर नहीं होती.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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