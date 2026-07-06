/अलवर में पैसे के विवाद ने लिया खूनी मोड़, दादा-पोते पर सरिया और डंडों से हमला, CCTV में घटना कैद

Alwar News: शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में मकान निर्माण के दौरान पैसे के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. कारपेंटर (खाती) पक्ष के लोगों ने मकान मालिक के बेटे और उसके बुजुर्ग पिता पर लाठी-डंडों और सरिया से हमला कर दिया. इस हमले में पोता दक्ष सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले दो युवक मौके पर आते हैं, जिनमें से एक के हाथ में सरिया होता है. वह बुजुर्ग मांगे लाल सैनी पर हमला करता है और उन्हें सड़क पर गिरा देता है. इसके बाद दूसरा युवक आकर उन्हें लात मारता हुआ नजर आता है. इसी दौरान बीच-बचाव के लिए पहुंचे पोते दक्ष सैनी पर पीछे से हमला किया जाता है और उसके सिर पर डंडे से गंभीर वार किया जाता है. हमले में दादा और पोता दोनों घायल हो जाते हैं.

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पीड़ित दक्ष सैनी, निवासी खोहरा मोहल्ला, ने बताया कि उनके पिता योगेश सैनी नमन होटल के सामने कन्हैया स्वीट्स के पीछे स्थित मकान का निर्माण करवा रहे थे. पहले काम कर रहे खाती को हटाकर दूसरे कारीगर से काम लिया जा रहा था. इसी बात को लेकर पूर्व खाती मौके पर पहुंचे और पैसे के विवाद में बुजुर्ग मांगे लाल सैनी से कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

क्या है दक्ष सैनी का आरोप

दक्ष सैनी ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची. इसी दौरान आरोपियों ने अपने पक्ष के 5-7 लोगों को बुला लिया, जिनमें एक महिला भी शामिल थी. सभी ने मिलकर उनके दादा पर सरिया से हमला किया. जब उन्होंने बीच-बचाव किया तो उनके सिर पर डंडे से हमला कर दिया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई.

घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल दक्ष सैनी को खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. पीड़ित ने पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि पुलिस समय पर पहुंच जाती तो घटना इतनी गंभीर नहीं होती.