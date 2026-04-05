Alwar News: चौथ माता मंदिर में लगा दो दिवसीय वार्षिक मेला, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के चौथ माता मंदिर में दो दिवसीय वार्षिक मेला लग रहा है, जिसकी शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुआ. इस दौरान श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी.
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Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के सकट कस्बे में चौथ माता का दो दिवसीय वार्षिक मेला ध्वजारोहण के साथ श्रद्धा और उत्साह के बीच शुरू हो गया. मेले के पहले दिन रविवार को चौथ माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो देर शाम तक जारी रहा. गांव के मुख्य मार्गों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं, जिससे पूरा क्षेत्र धर्ममय वातावरण में रंगा नजर आया.
सरपंच मालती देवी सैनी के अनुसार, रविवार शाम करीब 4 बजे कस्बे के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर से ध्वज पूजन और आरती के साथ भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई.
अखंड सुहाग की कामना
बैंड-बाजों की मधुर धुनों के बीच निकली यह यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए चौथ माता मंदिर पहुंची, जहां विधिवत ध्वजारोहण किया गया. यात्रा के दौरान श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे. वहीं, कई भक्त दंडवत करते हुए मंदिर तक पहुंचे.
मेले के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता का पूजन कर अपने अखंड सुहाग की कामना की. मंदिर परिसर में पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं और चौथ माता सहित संतोषी माता, हनुमान जी, शिव जी और भैरव बाबा की प्रतिमाओं को सुगंधित पुष्पों से आकर्षक रूप से सजाया गया.
नवविवाहित जोड़ों ने लगाई जात
इस मौके पर कई नवविवाहित जोड़ों ने माता के दरबार में जात लगाई. वहीं, कई श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया. मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने बैंड-बाजे और डीजे के साथ माता को श्रृंगार सामग्री व पोशाक अर्पित की.
श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मीणा, सैनी और पांचाल समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा नींबू पानी, शरबत, ठंडाई और शीतल जल की प्याऊ की व्यवस्था की गई. मेले के दौरान शनिवार रात माता जागरण और रविवार रात पद दंगल का आयोजन हुआ.
गुड़ व तेल का भोग
सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी ने बताया कि मेले के दूसरे दिन सोमवार को भरा मेला, कुश्ती दंगल और नौटंकी का आयोजन किया जाएगा. ग्राम पंचायत द्वारा साफ-सफाई, रोशनी और पेयजल की उचित व्यवस्था की गई है, जबकि संपूर्ण प्रबंधन मेला कमेटी द्वारा संभाला जा रहा है.
मेले की विशेष परंपरा के तहत ग्रामीण सामूहिक रूप से माता को ध्वजा, पोशाक और श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं. साथ ही इस दिन माता की ज्योति ली जाती है और गुड़ व तेल का भोग लगाया जाता है.
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