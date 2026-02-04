Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Alwar: केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा, केमिकल कुंड में गिरा मजदूर, दोनों आंखें झुलसीं

Rajasthan News: अलवर की एक केमिकल फैक्ट्री में 36 वर्षीय महेंद्र जाटव केमिकल के कुंड में गिर गया. इस हादसे में उसकी दोनों आंखें गंभीर रूप से झुलस गई हैं. फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरणों की कमी और लापरवाही को लेकर प्रशासन से जांच की मांग की जा रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Jugal Kishore
Published: Feb 04, 2026, 12:51 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 12:51 PM IST

Trending Photos

PM किसान निधि की 22वीं किस्त से पहले बदल गया है ये एक नियम, कहीं रुक न जाएं आपके रुपये!
9 Photos
Rajasthan news

PM किसान निधि की 22वीं किस्त से पहले बदल गया है ये एक नियम, कहीं रुक न जाएं आपके रुपये!

क्या आपको पता है सरपंच अकेले क्यों नहीं ले सकता बड़े फैसले?
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

क्या आपको पता है सरपंच अकेले क्यों नहीं ले सकता बड़े फैसले?

राजस्थान में पड़ेगा 3 पश्चिमी विक्षोभ का असर, बादल गरजने के साथ होगी बारिश!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में पड़ेगा 3 पश्चिमी विक्षोभ का असर, बादल गरजने के साथ होगी बारिश!

Temperature: राजस्थान में मौसम का महा-उलटफेर, कहीं 29.9°C की गर्मी, कहीं ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, देखें आज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

Temperature: राजस्थान में मौसम का महा-उलटफेर, कहीं 29.9°C की गर्मी, कहीं ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, देखें आज के सबसे गर्म इलाके

Alwar: केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा, केमिकल कुंड में गिरा मजदूर, दोनों आंखें झुलसीं

Chemical Factory Accident in Alwar: अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया. फैक्ट्री में कार्यरत एक मजदूर के केमिकल से भरे कुंड में गिरने से उसकी दोनों आंखें गंभीर रूप से झुलस गईं. जिसके बाद घायल मजदूर को गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय के आई वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.

कैसे हुआ हादसा?
जानकारी के अनुसार, केरवा जाट निवासी 36 वर्षीय महेंद्र जाटव एच.एच. प्रोडक्ट नामक केमिकल फैक्ट्री में काम करता है. मंगलवार शाम वह कैल्शियम का कट्टा फैक्ट्री में बने केमिकल कुंड में डाल रहा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह करीब पांच फीट गहरे, केमिकल से भरे कुंड में जा गिरा.

तड़पता रहा मजदूर, खुद ही निकला बाहर
जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण उसे तत्काल सहायता नहीं मिल सकी. वह काफी देर तक केमिकल के तीखे घोल में संघर्ष करता रहा. आखिरकार, उसने हिम्मत जुटाकर खुद ही कुंड से बाहर निकलने का रास्ता बनाया. लेकिन कुंड से बाहर आते ही उसे धुंधला दिखने लगा और कुछ ही समय में उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अस्पताल में इलाज जारी
बता दें कि जानकारी के अनुसार, महेंद्र खुद ही किसी तरह को कुंड से बाहर निकाला, लेकिन बाहर आते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई. इसके बाद हादसे की जानकारी आसपास मिलते ही सहकर्मियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने कहा कि, केमिकल के संपर्क में आने से उसकी दोनों आंखें बुरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं. बता दें कि केमिकल के सीधे संपर्क में आने से आंखों की पुतलियां और नाजुक परतें गंभीर रूप से झुलस गई हैं. आंखों की रोशनी वापस आएगी या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता.

सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना ने फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर दिया है. स्थानीय लोगों और श्रमिक संगठनों ने फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों (Safety Protocols) की कमी पर कड़ा आक्रोश जताया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news