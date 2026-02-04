Alwar: केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा, केमिकल कुंड में गिरा मजदूर, दोनों आंखें झुलसीं

Chemical Factory Accident in Alwar: अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया. फैक्ट्री में कार्यरत एक मजदूर के केमिकल से भरे कुंड में गिरने से उसकी दोनों आंखें गंभीर रूप से झुलस गईं. जिसके बाद घायल मजदूर को गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय के आई वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, केरवा जाट निवासी 36 वर्षीय महेंद्र जाटव एच.एच. प्रोडक्ट नामक केमिकल फैक्ट्री में काम करता है. मंगलवार शाम वह कैल्शियम का कट्टा फैक्ट्री में बने केमिकल कुंड में डाल रहा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह करीब पांच फीट गहरे, केमिकल से भरे कुंड में जा गिरा.

तड़पता रहा मजदूर, खुद ही निकला बाहर

जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण उसे तत्काल सहायता नहीं मिल सकी. वह काफी देर तक केमिकल के तीखे घोल में संघर्ष करता रहा. आखिरकार, उसने हिम्मत जुटाकर खुद ही कुंड से बाहर निकलने का रास्ता बनाया. लेकिन कुंड से बाहर आते ही उसे धुंधला दिखने लगा और कुछ ही समय में उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया.

अस्पताल में इलाज जारी

बता दें कि जानकारी के अनुसार, महेंद्र खुद ही किसी तरह को कुंड से बाहर निकाला, लेकिन बाहर आते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई. इसके बाद हादसे की जानकारी आसपास मिलते ही सहकर्मियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने कहा कि, केमिकल के संपर्क में आने से उसकी दोनों आंखें बुरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं. बता दें कि केमिकल के सीधे संपर्क में आने से आंखों की पुतलियां और नाजुक परतें गंभीर रूप से झुलस गई हैं. आंखों की रोशनी वापस आएगी या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता.

सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर दिया है. स्थानीय लोगों और श्रमिक संगठनों ने फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों (Safety Protocols) की कमी पर कड़ा आक्रोश जताया है.

