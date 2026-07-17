/अलवर में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, दो दिन बाद पहाड़ी की तलहटी में मिला शव

Alwar News: अलवर जिले में 12वीं कक्षा के छात्र तुषार कुमार की कथित हत्या का मामला सामने आया है. दो दिन से लापता तुषार का शव बुधवार सुबह रामगढ़ क्षेत्र के नौगांवा थाना इलाके के नेवाड़ी गांव के पास पहाड़ी की तलहटी में मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है. घटना के बाद परिवार और इलाके में शोक का माहौल है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

ननिहाल में रहकर कर रहा था पढ़ाई

मृतक की पहचान भूगोर निवासी तुषार कुमार पुत्र राजकुमार के रूप में हुई है. वह 12वीं कक्षा का छात्र था और अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. उसके पिता टेंट व्यवसाय से जुड़े हैं. तुषार मूल रूप से कठूमर के तसई गांव का रहने वाला था, लेकिन पढ़ाई के लिए भूगोर स्थित अपने ननिहाल में रह रहा था.

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दोस्तों के साथ निकला, फिर नहीं लौटा घर

परिजनों के अनुसार, 14 जुलाई की शाम तुषार अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था. देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. रात करीब 9 बजे के बाद उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया. काफी खोजबीन के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई.

कॉल डिटेल से जांच आगे बढ़ी

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुषार के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली. जांच के दौरान आखिरी बार संपर्क में रहे लोगों की पहचान की गई. संदेह के आधार पर पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. इसी दौरान नेवाड़ी क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली, जिसकी बाद में तुषार के रूप में पहचान हुई.

पोस्टमार्टम में गोली मारने की पुष्टि

शव को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां गुरुवार को पोस्टमार्टम किया गया. शुरुआती जांच में सिर पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई.

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य, जांच जारी

नौगांवा थाना प्रभारी हरदयाल यादव के अनुसार, एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल हिरासत में लिए गए दो युवकों से पूछताछ जारी है. पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. शुरुआती स्तर पर मामला आपसी रंजिश या दोस्तों के बीच हुए विवाद से जुड़ा माना जा रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है.

परिवार और क्षेत्र में शोक का माहौल

इकलौते बेटे की मौत से तुषार के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश और शोक का माहौल है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.