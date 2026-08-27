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अलवर ने खोया अपना वरिष्ठ जननेता, 95 साल की उम्र में सहकारिता आंदोलन के पुरोधा महेंद्र शास्त्री का निधन

Alwar News: अलवर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक महेंद्र शास्त्री का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वे लंबे समय से अस्वस्थ थे. मुंडावर से विधायक रहे शास्त्री ने राजनीति के साथ राजस्थान के सहकारिता आंदोलन और साहित्य में भी अहम योगदान दिया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 27, 2026, 11:00 AM IST | Updated:Aug 27, 2026, 11:00 AM IST
अलवर ने खोया अपना वरिष्ठ जननेता, 95 साल की उम्र में सहकारिता आंदोलन के पुरोधा महेंद्र शास्त्री का निधन
Image Credit: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक महेंद्र शास्त्री.

Alwar News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और सहकारिता आंदोलन के प्रमुख स्तंभ महेंद्र शास्त्री का गुरुवार सुबह 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. उनके निधन की सूचना मिलते ही अलवर के राजनीतिक, सामाजिक और सहकारिता क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं.

मुंडावर से विधायक रहे महेंद्र शास्त्री

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महेंद्र शास्त्री का जन्म 27 अप्रैल 1932 को अलवर के बम्बोरा गांव में हुआ था. उन्होंने बीए, एलएलबी, शास्त्री और साहित्यरत्न की शिक्षा हासिल की. वर्ष 1985 में हुए आठवीं राजस्थान विधानसभा के चुनाव में वे लोकदल के टिकट पर मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए. वर्ष 1990 तक उन्होंने विधायक के रूप में जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और संगठन में कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए.

सहकारिता आंदोलन में रही अहम भूमिका

महेंद्र शास्त्री की पहचान राजनीति तक सीमित नहीं रही. राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा. उन्होंने राजस्थान राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष, अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष और कृषि उपज मंडी समिति अलवर के अध्यक्ष जैसे पदों पर जिम्मेदारी संभाली.

इसके अलावा वे क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष और पंचायत समिति मुंडावर के प्रधान भी रहे. अलग-अलग जिम्मेदारियों के जरिए उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई.

साहित्य से भी था गहरा जुड़ाव

महेंद्र शास्त्री का सार्वजनिक जीवन संघर्षों और उतार-चढ़ाव से भरा रहा. उनके जीवन पर लिखे संस्मरण में उनकी यात्रा को ‘शिव-जटाओं सी उलझी जीवन-गाथा’ बताया गया है. राजनीति और सहकारिता के साथ उनका साहित्य से भी गहरा संबंध रहा.

उनकी काव्य कृति ‘गा ले कोई गीत’ प्रकाशित हुई, वहीं, ‘यादों की महक’ उनके संस्मरण के रूप में सामने आई. उनकी दो अन्य काव्य कृतियां और तीन गद्य पुस्तकें अप्रकाशित बताई गई हैं.

कई देशों की यात्रा की

महेंद्र शास्त्री ने अपने जीवनकाल में जापान, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और फिलीपींस के अलावा यूरोप के अधिकांश देशों की यात्राएं भी की थीं. लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने राजनीति, समाज, सहकारिता और साहित्य के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई.

जून में पूर्व उपराष्ट्रपति ने लिया था स्वास्थ्य का हाल

महेंद्र शास्त्री के जीवन और योगदान को देखते हुए 13 जून 2026 को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अलवर स्थित उनके मोती डूंगरी निवास पर पहुंचे थे. उन्होंने शास्त्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी.

अब उनके निधन से समर्थकों, राजनीतिक सहयोगियों और परिचितों में शोक है. अलवर ने एक ऐसे वरिष्ठ जननेता को खो दिया है, जिन्होंने राजनीति के साथ सहकारिता और साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी अलग छाप छोड़ी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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