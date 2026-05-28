/मोबाइल पर तकरार और फिर चलीं लाठियां, अलवर में दंपति पर खूनी हमला

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Alwar News : अलवर में हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि मोबाइल का विवाद तो सिर्फ एक बहाना था, शायद हमलावर पुरानी रंजिश के चलते बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.
Alwar News : अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र के गांव बराड़ा में मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने एक दंपति पर लाठी-डंडों और कांच की बोतलों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर अलवर रेफर किया गया है.
घायल दंपति के पुत्र भरत लाल के अनुसार, गांव के ही गौरव, सौरव और कोमल सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उसके पिता देशराज जाटव और मां ललिता पर अचानक हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावर हथियारों से लैस होकर आए और घर के बाहर घेरकर बेरहमी से मारपीट की. इस हमले में दंपति के सिर सहित शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं.
घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल कठूमर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.
परिजनों ने बताया “पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही लोगों ने अचानक हमला कर दिया. मेरे माता-पिता को बुरी तरह पीटा गया है, उनकी हालत गंभीर है. हमें न्याय चाहिए.
इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद से ही बराड़ा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीणों में गुस्सा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मोबाइल का विवाद तो सिर्फ एक बहाना था, शायद हमलावर पुरानी रंजिश के चलते बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.
इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन का कहना है कि घायलों के बयान और परिजनों के आरोपों के आधार पर संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द सभी नामजद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. इधर फिलहाल, जिला अस्पताल में भर्ती घायल दंपति की हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है.
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