भाई की लाश दिखाने के लिए किया था मासूम रामकेश का कत्ल! इंश्योरेंस के लालच में रची थी खौफनाक साजिश, मिली उम्रकैद

Alwar News: जिले के एडीजे कोर्ट संख्या-1 ने मंगलवार को सात साल पुराने एक सनसनीखेज हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों पवन और याकूब को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

भाई की जगह किसी और की हत्या

विशिष्ट लोक अभियोजक नवनीत तिवारी ने बताया कि यह मामला 30 सितंबर 2018 का है. आरोपी अनिल का भाई सुनील काफी समय से लापता था. इंश्योरेंस की रकम हड़पने की नीयत से अनिल ने अपने साथियों पवन और याकूब के साथ मिलकर योजना बनाई कि सुनील जैसी कद-काठी वाले किसी युवक की हत्या कर उसकी लाश को सुनील बताकर बीमा का पैसा लिया जाए.

रामकेश बना शिकार

योजना के तहत तीनों ने महावीर ढाबे पर काम करने वाले 24 वर्षीय रामकेश को निशाना बनाया, जिसकी कद-काठी सुनील से मिलती थी. आरोपियों ने उससे दोस्ती की, 30 सितंबर को बोलेरो में बैठाकर उसे कपड़े और जूते दिलाए, फिर सिलीसेढ़ के पास श्योदानपुरा में शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पहचान में धोखा देने की कोशिश नाकाम रही

षड्यंत्र को अंजाम देने के बाद अनिल ने अपने लापता भाई सुनील के दस्तावेज और मोबाइल मौके पर छोड़ दिए ताकि शव की पहचान सुनील के रूप में हो. अगले दिन पुलिस को दस्तावेजों के आधार पर लगा कि यह शव सुनील का है और परिवार को सूचना दी गई. परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी मृतक रामकेश के पिता राजू वहां पहुंचे और अपने बेटे की पहचान कर ली.

पुलिस जांच और अदालत का फैसला

पुलिस जांच में अनिल, पवन और याकूब तीनों की संलिप्तता सामने आई. तीनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. एडीजे कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश धीरज शर्मा ने पवन और याकूब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि मास्टरमाइंड अनिल की गैरहाजिरी के कारण उसका फैसला फिलहाल लंबित रखा गया है.

पीड़ित पिता क्या बोले

मृतक रामकेश के पिता राजू ने कहा कि सात साल से मैं बेटे को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रहा था. आज अदालत के फैसले से मुझे सच्चा न्याय मिला है. अब मैं मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दूंगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-