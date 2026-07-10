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अलवर में 80 वर्षीय बुजुर्ग की घर में हत्या, बेटा बोला- जब घर आया तो पापा के हाथ-पैर भी बंधे थे

Alwar Crime News: अलवर के खदाना मोहल्ले में 80 वर्षीय दिनेश चंद्र अग्रवाल का शव घर में हाथ-पैर बंधी हालत में मिला. गला दबाकर हत्या की आशंका है. घर का सामान बिखरा मिला, जिससे लूट के इरादे से वारदात की आशंका जताई जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. 
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Jul 10, 2026, 11:52 AM|Updated: Jul 10, 2026, 11:52 AM
अलवर में 80 वर्षीय बुजुर्ग की घर में हत्या, बेटा बोला- जब घर आया तो पापा के हाथ-पैर भी बंधे थे
Image Credit: Alwar Crime NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Crime News: अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खदाना मोहल्ले में 80 वर्षीय दिनेश चंद्र अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है. उनका शव घर के अंदर पलंग पर मिला, जिसमें उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे, मुंह ढका हुआ था और गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है.

प्रारंभिक जांच में मामला लूटपाट के इरादे से हत्या का माना जा रहा है. पुलिस के अनुसार मृतक लंबे समय से अकेले अपने मकान में रह रहे थे. उनके पुत्र विकास अग्रवाल स्कीम नंबर-4 में किराए के मकान में रहते हैं और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं. रोजाना दिनेश चंद्र अग्रवाल शाम को बेटे के घर खाना खाने जाते थे, लेकिन इस बार जब वे नहीं पहुंचे तो बेटे को चिंता हुई.

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बंधे हुए थे पिता के हाथ-पैर
जब विकास अग्रवाल अपने पिता के घर पहुंचे और गेट खोलकर अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए. घर में सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियां खुली हुई थीं और पिता के हाथ-पैर बंधे हुए थे. इसके बाद तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी गई. परिजनों का कहना है कि बदमाश घर के पीछे से घुसे और वारदात को अंजाम देकर उसी रास्ते से फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि हर एंगल से जांच की जा रही है और प्रारंभिक तौर पर मौत करीब 12 घंटे पहले की प्रतीत हो रही है. हालांकि, हत्या का सटीक समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा. मौके पर एफएसएल टीम, डीएसपी अंगद शर्मा और कोतवाली थाना पुलिस ने साक्ष्य जुटाए.

मृतक नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष अजय अग्रवाल के मामा थे. घटना की जानकारी मिलते ही अजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने बताया कि मृतक का किसी से कोई विवाद नहीं था और वे मिलनसार व्यक्ति थे.

टीकाराम जूली ने उठाए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल
वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मौके पर पहुंचकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और व्यापारी वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है.

फिलहाल पुलिस हत्या और लूट के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही मामले का खुलासा होने की उम्मीद है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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