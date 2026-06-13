/अलवर के नौगांवा में मेढ़ की लड़ाई, युवक ने चढ़ा दिया ट्रैक्टर, पिता की मौत

Alwar News : अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के ठोकदार का बास गांव में खेत की मेढ़ (डोल) को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद हिंसक घटना में बदल गया. आरोप है कि गुस्से में एक युवक ने ट्रैक्टर चलाकर अपने ही परिजनों को कुचल दिया. इस हादसे में उसके पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दो अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हैं.

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी राकेश प्रजापत खेत में मेढ़ बना रहा था. इसी दौरान परिवार के ही भागचंद और अन्य सदस्य वहां पहुंचे और निर्माण का विरोध करने लगे. जमीन और रास्ते को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते विवाद में बदल गई.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद के दौरान राकेश ने गुस्से में ट्रैक्टर तेज गति से चला दिया, जिससे भागचंद और नरेश उसकी चपेट में आ गए. हादसे में दोनों के पैरों पर ट्रैक्टर चढ़ गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलने पर राकेश के पिता नंदलाल प्रजापत मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने लगे. इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया. गंभीर हालत में उन्हें अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, बाद में हालत बिगड़ने पर अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में रेफर किया गया. दोनों का इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. ग्रामीणों के अनुसार, जमीन और मेढ़ को लेकर परिवार में पहले भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि एक की जान चली गई.

घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी राकेश प्रजापत घटना के बाद से फरार है और उसकी तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि घायलों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.