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अलवर में साइबर ठगों पर बड़ा वार, परिचित बनकर करते थे ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

Alwar News: अलवर में साइबर संग्राम अभियान 3.0 के तहत नौगावां थाना पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी परिचित बनकर फर्जी मैसेज भेजते थे और लोगों को झांसे में लेकर ठगी करते थे. पुलिस ने दो मोबाइल, तीन सिम कार्ड बरामद किए हैं और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Jul 26, 2026, 11:13 AM IST | Updated:Jul 26, 2026, 11:13 AM IST
अलवर में साइबर ठगों पर बड़ा वार, परिचित बनकर करते थे ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: आरोपी परिचित बनकर फर्जी मैसेज भेजते.

Alwar News: अलवर जिले में चल रहे "साइबर संग्राम अभियान 3.0" के तहत नौगावां थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों लोगों को परिचित बनकर फर्जी मैसेज भेजते थे और उन्हें झांसे में लेकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे.

थानाधिकारी हरदयाल यादव ने बताया कि जिले में ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन, OLX फ्रॉड, म्यूल अकाउंट, फर्जी सिम और एटीएम से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए "साइबर संग्राम अभियान 3.0" चलाया जा रहा है.

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इसी अभियान के तहत रामगढ़ वृत्ताधिकारी पिंटू कुमार के निर्देशन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. टीम को साइबर अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी.

तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना से मिली सफलता

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खरखड़ी क्षेत्र में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नाजिर खान (20) और आदिल (23) को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन और तीन सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं. पुलिस इन बरामद सामानों की भी जांच कर रही है, ताकि साइबर ठगी से जुड़े अन्य सुराग मिल सकें.

फर्जी मैसेज भेजकर बनाते थे शिकार

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी समूह बनाकर काम करते थे. वे लोगों को परिचित बनकर फर्जी मैसेज भेजते थे और भरोसा जीतने के बाद साइबर ठगी को अंजाम देते थे.

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नाजिर खान 30 प्रतिशत कमीशन पर फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराता था. इन खातों में साइबर ठगी से हासिल रकम मंगवाई जाती थी. इसके बाद वह अपना कमीशन काटकर बाकी रकम अपने साथी आदिल को दे देता था.

पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस गिरोह से जुड़े और लोगों के बारे में भी जानकारी सामने आ सकती है.

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी हरदयाल यादव, नौगावां थाना पुलिस की टीम और जिला क्यूआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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