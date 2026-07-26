/अलवर में साइबर ठगों पर बड़ा वार, परिचित बनकर करते थे ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

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Alwar News: अलवर जिले में चल रहे "साइबर संग्राम अभियान 3.0" के तहत नौगावां थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों लोगों को परिचित बनकर फर्जी मैसेज भेजते थे और उन्हें झांसे में लेकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे.
थानाधिकारी हरदयाल यादव ने बताया कि जिले में ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन, OLX फ्रॉड, म्यूल अकाउंट, फर्जी सिम और एटीएम से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए "साइबर संग्राम अभियान 3.0" चलाया जा रहा है.
इसी अभियान के तहत रामगढ़ वृत्ताधिकारी पिंटू कुमार के निर्देशन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. टीम को साइबर अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी.
तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना से मिली सफलता
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खरखड़ी क्षेत्र में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नाजिर खान (20) और आदिल (23) को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन और तीन सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं. पुलिस इन बरामद सामानों की भी जांच कर रही है, ताकि साइबर ठगी से जुड़े अन्य सुराग मिल सकें.
फर्जी मैसेज भेजकर बनाते थे शिकार
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी समूह बनाकर काम करते थे. वे लोगों को परिचित बनकर फर्जी मैसेज भेजते थे और भरोसा जीतने के बाद साइबर ठगी को अंजाम देते थे.
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नाजिर खान 30 प्रतिशत कमीशन पर फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराता था. इन खातों में साइबर ठगी से हासिल रकम मंगवाई जाती थी. इसके बाद वह अपना कमीशन काटकर बाकी रकम अपने साथी आदिल को दे देता था.
पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस गिरोह से जुड़े और लोगों के बारे में भी जानकारी सामने आ सकती है.
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी हरदयाल यादव, नौगावां थाना पुलिस की टीम और जिला क्यूआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
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