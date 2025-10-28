Zee Rajasthan
अलवर में दहेज के लिए हैवान बने ससुरालवाले, प्रेग्नेंट बहू को इतना पीटा कि उजाड़ दी कोख, गर्भ में ही बच्चे की मौत

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र में दहेज के लिए हुई हैवानियत का मामला सामने आया है. ससुरालवालों ने गर्भवती प्रियंका मीणा को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके पेट में पल रहा तीन महीने का बच्चा गर्भ में ही मर गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत भ्रूण को डिब्बे में पैक कर परिजनों को सौंपा. पुलिस ने तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

Published: Oct 28, 2025, 01:05 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 01:05 PM IST

Alwar Dowry Case: जिले के टहला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालवालों ने एक गर्भवती महिला को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका तीन महीने का गर्भपात हो गया. पीड़िता की हालत गंभीर है और वह इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.

दहेज की मांग पूरी न होने पर अत्याचार
पीड़िता प्रियंका मीणा के पिता हरसहाय मीणा निवासी बडला, तहसील राजगढ़ ने टहला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. उन्होंने अपने दामाद और ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है.

मोटरसाइकिल, नकद और जेवरात मिला था पहले
हरसहाय मीणा के अनुसार, उनकी बेटी की शादी वर्ष 2023 में बिगोता निवासी सर्वेश मीणा पुत्र लहरीप्रसाद मीणा से हुई थी. शादी के समय उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार, एक मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात और घरेलू सामान दिया था. इसके बावजूद ससुराल पक्ष की ओर से लगातार अधिक दहेज की मांग और ताने दिए जाते रहे.

पहले निकाल दिया था घर से, फिर लौटने के अगले दिन ही पिटाई
पीड़ित पिता ने बताया कि कुछ महीने पहले दहेज कम लाने का बहाना बनाकर ससुरालवालों ने प्रियंका को घर से निकाल दिया था. परिवार और समाज के बुजुर्गों के समझाने के बाद 24 अक्टूबर को प्रियंका को फिर से ससुराल भेजा गया, लेकिन अगले ही दिन यानी 25 अक्टूबर को उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं.

पेट पर मारी लात, शुरू हुई ब्लीडिंग
25 अक्टूबर को प्रियंका ने अपने पिता को फोन कर बताया कि उसके पति, सास, ससुर और ननद ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की. आरोप है कि गर्भवती प्रियंका के पेट में लात मारी गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और तुरंत ब्लीडिंग शुरू हो गई. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और प्रियंका को अस्पताल पहुंचाया. पहले उसे बिगोता अस्पताल, फिर राजगढ़ और अंत में अलवर के राजकीय महिला अस्पताल रेफर किया गया. यहां डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि गर्भ में पल रहा लगभग 3-4 महीने का भ्रूण समाप्त हो गया है. वर्तमान में प्रियंका वार्ड नंबर 28, बेड नंबर 02 पर भर्ती है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

आरोपियों की तलाश जारी
टहला थाना पुलिस ने पीड़ित पिता हरसहाय मीणा की रिपोर्ट पर आरोपी सर्वेश मीणा, लहरीप्रसाद मीणा, नर्बदा देवी और राहुल मीणा के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न और गर्भपात कराने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश में विशेष टीमें गठित की गई हैं. फिलहाल पीड़िता का इलाज जारी है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

