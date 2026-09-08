/अलवर में दो बहनों पर जानलेवा हमला, घर का गेट बंद कर लोहे के हथियारों से पीटा

Alwar News: राजस्थान के अलवर नगर थाना क्षेत्र के चिरावल माली गांव में दहेज की मांग को लेकर दो सगी विवाहित बहनों के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है.

आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने घर का गेट बंद कर दोनों बहनों पर लोहे के हथियारों से हमला कर दिया. घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है.

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सात साल पहले हुई थी दोनों बहनों की शादी

जानकारी के अनुसार, सीकरी थाना क्षेत्र निवासी बृजलता सैनी और वीरवती सैनी की करीब सात वर्ष पहले चिरावल माली निवासी अनिल और भूपेंद्र के साथ शादी हुई थी. बृजलता का आरोप है कि शादी के बाद से ही सास-ससुर, जेठ-जेठानी सहित अन्य ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर दोनों बहनों को प्रताड़ित करते आ रहे थे.

पहले भी दे चुके हैं दो लाख रुपये

पीड़िता के अनुसार, प्रताड़ना से परेशान होकर इसी साल जनवरी में पीहर पक्ष की ओर से ससुराल वालों को दो लाख रुपये भी दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद दहेज की मांग बंद नहीं हुई.

आरोप है कि सोमवार को ससुर विशंभर, सास फूलवती, जेठ जगदीश, जेठानी शकुंतला, जेठ सतीश, उसकी पत्नी निरमा और बेटी प्रीति ने घर का गेट बंद कर दोनों बहनों पर लोहे के हथियारों से हमला कर दिया. हमले में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनके शरीर पर चोटें आईं.

बृजलता ने बताया कि वह नगर कोर्ट में अधिवक्ता हैं, जबकि उनकी बहन वीरवती गृहिणी हैं. उन्होंने कहा कि जब एक महिला अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना हो सकती है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. पीड़िता ने पुलिस प्रशासन और मीडिया के माध्यम से मामले में न्याय की गुहार लगाई है.

भारत में दहेज के लिए क्या है कानून?

भारत में दहेज लेना, देना या इसके लिए मांग करना दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत एक दंडनीय अपराध है. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज का लेन-देन करने या इसमें सहयोग करने पर कम से कम 5 साल की कैद और 15,000 रुपये (या दहेज की राशि के बराबर, जो भी अधिक हो) का जुर्माना हो सकता है. दहेज की मांग करना या इसके लिए विज्ञापन देना भी इस कानून के तहत अपराध है.