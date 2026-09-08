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अलवर में दो बहनों पर जानलेवा हमला, घर का गेट बंद कर लोहे के हथियारों से पीटा

अलवर के चिरावल माली गांव में दहेज की मांग को लेकर दो सगी विवाहित बहनों पर ससुराल पक्ष ने कथित तौर पर लोहे के हथियारों से हमला कर दिया. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है. पीड़िताओं का आरोप है कि शादी के बाद से उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 08, 2026, 03:35 PM IST | Updated:Sep 08, 2026, 03:35 PM IST
अलवर में दो बहनों पर जानलेवा हमला, घर का गेट बंद कर लोहे के हथियारों से पीटा
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर नगर थाना क्षेत्र के चिरावल माली गांव में दहेज की मांग को लेकर दो सगी विवाहित बहनों के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है.

आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने घर का गेट बंद कर दोनों बहनों पर लोहे के हथियारों से हमला कर दिया. घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है.

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सात साल पहले हुई थी दोनों बहनों की शादी

जानकारी के अनुसार, सीकरी थाना क्षेत्र निवासी बृजलता सैनी और वीरवती सैनी की करीब सात वर्ष पहले चिरावल माली निवासी अनिल और भूपेंद्र के साथ शादी हुई थी. बृजलता का आरोप है कि शादी के बाद से ही सास-ससुर, जेठ-जेठानी सहित अन्य ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग को लेकर दोनों बहनों को प्रताड़ित करते आ रहे थे.

पहले भी दे चुके हैं दो लाख रुपये

पीड़िता के अनुसार, प्रताड़ना से परेशान होकर इसी साल जनवरी में पीहर पक्ष की ओर से ससुराल वालों को दो लाख रुपये भी दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद दहेज की मांग बंद नहीं हुई.

आरोप है कि सोमवार को ससुर विशंभर, सास फूलवती, जेठ जगदीश, जेठानी शकुंतला, जेठ सतीश, उसकी पत्नी निरमा और बेटी प्रीति ने घर का गेट बंद कर दोनों बहनों पर लोहे के हथियारों से हमला कर दिया. हमले में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनके शरीर पर चोटें आईं.

बृजलता ने बताया कि वह नगर कोर्ट में अधिवक्ता हैं, जबकि उनकी बहन वीरवती गृहिणी हैं. उन्होंने कहा कि जब एक महिला अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना हो सकती है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. पीड़िता ने पुलिस प्रशासन और मीडिया के माध्यम से मामले में न्याय की गुहार लगाई है.

भारत में दहेज के लिए क्या है कानून?
भारत में दहेज लेना, देना या इसके लिए मांग करना दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत एक दंडनीय अपराध है. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज का लेन-देन करने या इसमें सहयोग करने पर कम से कम 5 साल की कैद और 15,000 रुपये (या दहेज की राशि के बराबर, जो भी अधिक हो) का जुर्माना हो सकता है. दहेज की मांग करना या इसके लिए विज्ञापन देना भी इस कानून के तहत अपराध है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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