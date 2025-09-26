Zee Rajasthan
Alwar: पिता ने मासूम बेटे को कमरे में किया बंद, फिर दीवार में धड़ाधड़ा मारा सिर

Tijara News: खैरथल जिले के तिजारा कस्बे में एक पिता ने अपने 2 साल के मासूम को पहले कमरे में किया बंद और फिर उसके सिर को दीवार से बार-बार पटक कर हत्या कर दी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kuldeep malwar
Published: Sep 26, 2025, 06:25 PM IST | Updated: Sep 26, 2025, 06:25 PM IST

Alwar: पिता ने मासूम बेटे को कमरे में किया बंद, फिर दीवार में धड़ाधड़ा मारा सिर

Khairthal, Tijara News: अलवर के खैरथल जिले के तिजारा कस्बे से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने ही दो वर्षीय मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी पिता ने खुद को भी कुल्हाड़ी से गंभीर रूप से घायल कर लिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

वहीं, पुलिस मौके पर पहुंचते ही शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है और एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया. थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम रामनगर गांव स्थित घटनास्थल पर पहुंची, जहां सामने आया कि मृतक बच्चे अरहान का पिता शाजिद एक गुस्सैल किस्म का व्यक्ति है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शाजिद ने अपने बेटे को एक कमरे में बंद कर लिया और वहां उसके सिर को दीवार से बार-बार पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. इसके तुरंत बाद शाजिद ने कुल्हाड़ी से अपने ऊपर वार कर खुद को घायल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है.

पुलिस का मानना है कि आरोपी से पूछताछ उसकी स्थिति सामान्य होने के बाद ही की जा सकेगी, जिससे हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सकेगी. बताया जा रहा है कि शाजिद पहले भी कई बार अपने गुस्से और हिंसक व्यवहार के कारण एक व्यक्ति को मामूली बात पर गंभीर रूप से घायल कर चुका है.

इधर, 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जंगल में 15 दिन का एक बच्चा लावारिस हालत में मिला. बच्चे के होठों को गोंद से बंद कर दिया गया था, और जब उसे ढूंढने वाले व्यक्ति ने उसका मुंह खोला, तो उसे उसके अंदर एक पत्थर मिला.

कथित तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए उसके मुंह में पत्थर ठूंस दिया गया था कि वह रो न सके या ऐसी कोई आवाज न निकाल सके जिससे ध्यान आकर्षित हो.

हालांकि, कथित तौर पर उसे मारने की तमाम कोशिशों के बावजूद, बच्चा बच गया. जंगल में एक पशु चराने वाले ने बच्चे को देखा और उसके मुंह से पत्थर निकाला. उन्हें तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया. यह घटना भीलवाड़ा के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिजौलिया थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने बताया कि बच्चा सीता कुंड मंदिर के सामने सड़क से सटे जंगल में मिला है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी.

