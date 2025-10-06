Alwar News: घायल पत्नी को लेकर SP ऑफिस पहुंचा पति, लगाई न्याय की गुहार

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र के बड़ौदा कान गांव में सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया. इस दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

पीड़ित जीत सिंह यादव ने बताया कि उसकी पत्नी सीमा खेत से घर लौट रही थी तभी समय सिंह, कैलाश, गोपाल सहित उनके परिजनों और साथियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया. महिला के सिर और हाथों में गंभीर चोटें आईं. पीड़ित का आरोप है कि आरोपी लंबे समय से उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और कई बार धमकियां भी दे चुके हैं.

घटना के बाद जीत सिंह ने पहले पत्नी को कठूमर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले गया लेकिन मामला गंभीर होने और स्थानीय पुलिस के रवैये से नाराज होकर सीधा अलवर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया. वहां उसने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और बताया कि आरोपी खुलेआम धमकी दे रहे हैं.

एसपी ऑफिस के गेट पर आया और इसके बाद वह अपनी घायल पत्नी को लेकर वापस अस्पताल लौट गया. फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है और पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस न करें.

इधर, अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव मन्याका बास में देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई. सरसों की बुवाई के दौरान पुराने बकाया भुगतान को लेकर हुए विवाद में एक ट्रैक्टर चालक ने युवक लेखराज मीणा पर जानबूझकर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

क्या है मामला?

पीड़ित लेखराज मीणा अपनी मां और भाई के साथ खेतों में सरसों की बुवाई के लिए गया हुआ था. वे एक नए ट्रैक्टर से बुवाई करवा रहे थे. इसी दौरान वहां पुराने ट्रैक्टर मालिक और चालक पहुंचे, जिन्होंने बुवाई के पुराने बकाया पैसों को लेकर विरोध जताया. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए ट्रैक्टर चालक ने लेखराज पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गया.

घटना के बाद परिजन गंभीर रूप से घायल लेखराज को खेड़ली उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर बताकर हायर सेंटर रेफर कर दिया. सूचना मिलने पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में पीड़ित युवक और उसके परिजनों के पर्चा बयान दर्ज किए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है.

इस दर्दनाक घटना से गांव में रोष का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है.

