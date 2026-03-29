जमीनी विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग घायल

Alwar Fight News: अलवर जिले में मुंडावर थाना क्षेत्र के गांधीनगर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई.
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Alwar Fight News: राजस्थान के अलवर जिले में मुंडावर थाना क्षेत्र के गांधीनगर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर किया गया है.
जानकारी के अनुसार, गांव निवासी रामशरण यादव की जमीन पर परिवार के ही अमरेश और पप्पू ट्रैक्टर चलाकर जबरन खेत जोत रहे थे. इसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. आरोप है कि अमरेश और पप्पू पक्ष के लोगों ने रामशरण यादव, उनकी पत्नी कमलेश, पुत्रवधू रीना सहित सुनीता, अजीत और सुरेंद्र पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया.
हमले में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है.
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अलवर जिले के कठूमर क्षेत्र के दयालपुरा गांव में गेहूं की कटाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां कटाई करते समय महिला गुड्डी देवी का हाथ अचानक मशीन में फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के दौरान महिला ने जोर-जोर से शोर मचाया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
शोर सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और मशीन को बंद किया. घटना के बाद परिजन घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया.
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