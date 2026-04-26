/Alwar Gangrape Case: मुख्य आरोपी के साथ दो गिरफ्तार, SIT की जांच शुरू

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में अपहरण और गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की.

मामले में मुख्य आरोपी सहित एक सहयोगी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल किया गया है, वही पुलिस जांच में सामने आया पीड़िता और आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे , वही गिरफ्तार दूसरे आरोपी की संलिप्तता की भी पुलिस बारीकी से जांच में की जा रही है.

अलवर के रैणी थाना क्षेत्र में एक ग्यारहवीं कक्षा की छात्र के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को कटघड़े में खड़ा कर दिया. दरअसल प्रथम दृष्टया जो घटना सामने आई, उसमें तीन युवकों ने द्वारा स्कूल जा रही एक नाबालिग को गाड़ी में जबरन अगुआ किया और किसी कमरे पर लेजाकर उससे गैंगरेप किया गया.

इतना ही नहीं नाबालिग की अश्लील वीडियो भी बनाई गई. इसके बाद आरोपी छात्रा को वापिस छोड़ने आए तब ग्रामीणों की भीड़ को देखकर आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग निकले. इसके बाद ग्रामीणों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था. उधर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

मामले की गम्भीरता को देखते हुए एसपी सुधीर चौधरी ने जांच के लिए एस आई टी टीम का गठन किया है, जिसमें जांच एएसपी प्रियंका रघुवंशी और राजगढ सीओ मनीषा मीणा कर रही है. इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि रैणी थाना में दर्ज तहत गैंगरेप प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई.

पुलिस ने पीड़िता के बयान मेडिकल जांच और मौके का निरीक्षण जैसी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं तय समय में पूरी कर ली है. पुलिस ने इस मामले में राहुल कुमार सैनी निवासी दौसा मुख्य आरोपी को पहले गिरफ्तार कर लिया जबकि सचिन सैनी निवासी दौसा सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम एस आई टी का गठन किया गया है. अन्य संदिग्धों की संलिप्तता की जांच जारी है और सबूत मिलने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है. प्रारंभिक जांच में अन्य किसी भी पीड़िताओं की कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है लेकिन विस्तृत जांच जारी है. उन्होंने बताया कि इस मामले में हिडन गैलरी को भी चेक कर लिया गया है, जिसमें कोई अन्य लड़कियों की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है.

8 यह काम पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश न रहे पुलिस ने आमजन से अपील की है कि पीड़िता की पहचान, नाम या पता सार्वजनिक न करें, ऐसा करना कानूनन अपराध है. उन्होंने बताया कि इस केस को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर जल्द से जल्द चालान पेश कर ट्रायल कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि पीड़िता को शीघ्र न्याय मिल सकें.