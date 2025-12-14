Zee Rajasthan
अलवर के वेंकटेश बालाजी मंदिर में 16 दिसंबर से उत्सव शुरू, भगवान को पहनाई जाती है उतरी माला

Rajasthan News: अलवर के वेंकटेश बालाजी मंदिर में 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक गोदांबा महोत्सव आयोजित होगा. इसमें भगवान को गोदांबा जी की उतारी माला पहनाई जाती है. यह प्रथा दक्षिण भारत की है, जहां विवाह की कामना लेकर भक्त आते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Jugal Kishore
Published: Dec 14, 2025, 04:57 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 05:00 PM IST

Alwar News: अलवर की रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम मंदिर में हर साल एक माह तक चलने वाले अनोखे गोदांबा महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.यह महोत्सव 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा. इस महोत्सव की सबसे खास परंपरा यह है कि इसमें भगवान वेंकटेश को गोदांबा जी की प्रतिमा से उतारी गई माला पहनाई जाती है, जिसके तार सीधे दक्षिण भारत की पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं.

विवाह की कामना लेकर आते हैं भक्त
मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि यह महोत्सव वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों की एक प्रथा है. इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे युवक-युवतियां यहां आकर मन्नत मांगते हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही होती है.

उतरी माला की परंपरा
स्वामी सुदर्शनाचार्य ने बताया कि गोदांबा जी को कलियुग में राधा रानी का अवतार माना जाता है. तुलसी के बगीचे की गुड़ाई करते समय प्रकट होने के कारण इनका नाम गोदांबा पड़ा. यह परंपरा गोदांबा जी की अटूट भक्ति से जुड़ी है. गोदांबा जी के पिता भगवान रंगनाथ के लिए माला बनाते थे,जिसे गोदांबा जी छुपकर पहले स्वयं पहनती थीं.पिता द्वारा डांटने पर गोदांबा जी ने अपनी भक्ति के प्रभाव से कहा था कि भगवान इस माला को जरूर धारण करेंगे.उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने आकाशवाणी की और स्वयं प्रकट होकर गोदांबा जी का हाथ पकड़ा तथा उन्हें अपने श्रीविग्रह में समाहित कर लिया.

तभी से यह नियम चला आ रहा है कि गोदांबा जी की प्रतिमा के गले से माला उतारकर भगवान वेंकटेश को पहनाई जाती है.

महोत्सव में विशेष पूजा और अनुष्ठान
एक माह तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान रोजाना धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं. यहां सुबह मंगला आरती की जाती है, जिसके बाद गौ माता भगवान गोविंद को दर्शन देती हैं.रोजाना भगवान वेंकटेश की 16 वस्तुओं से पूजा होती है और खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जिसे दक्षिण भारत में 'सात्तूमुरा पूजा विधि'कहते हैं.

इस आयोजन में अलवर समेत दूर-दूर से भक्त शामिल होते हैं और दक्षिण भारत से भी संत-महात्माओं को निमंत्रित किया जाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी.

