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राजकीय अस्पताल के महिला वार्ड में घुसा बंदर: सामान उठाकर ले जाने का VIDEO वायरल, मरीजों में डर का माहौल

Alwar News: अलवर शहर के सबसे बड़े राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के महिला वार्ड में बंदर घुसने का वीडियो सामने आया है. जिसमें बंदर वार्ड से सामान उठाकर बाहर ले जाता दिखाई दिया. अस्पताल में आवारा कुत्तों के बाद अब बंदरों की मौजूदगी से मरीजों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 18, 2026, 01:27 PM IST | Updated:Sep 18, 2026, 01:27 PM IST
राजकीय अस्पताल के महिला वार्ड में घुसा बंदर: सामान उठाकर ले जाने का VIDEO वायरल, मरीजों में डर का माहौल
Image Credit: monkey Video viral

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के सबसे बड़े राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. अस्पताल परिसर में लंबे समय से आवारा कुत्तों और बंदरों की मौजूदगी की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अब बंदर सीधे महिला वार्ड तक पहुंचने लगे हैं.

अस्पताल में बंदरों का आतंक

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महिला वार्ड में बंदर के घुसने और वहां से सामान उठाकर बाहर ले जाने का वीडियो सामने आया है. वीडियो करीब चार दिन पुराना बताया जा रहा है. वीडियो में एक बंदर महिला वार्ड के अंदर बेखौफ घूमता नजर आ रहा है. कुछ देर बाद वह वार्ड से सामान उठाकर बाहर निकल जाता है. इस दौरान उसे रोकने या वार्ड से बाहर निकालने के लिए कोई तत्काल प्रयास दिखाई नहीं देता.

अस्पताल के महिला वार्ड में इस तरह बंदर का प्रवेश मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है. अस्पताल में भर्ती मरीजों के आसपास दवाईयां, खाने-पीने का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं रहती हैं. ऐसे में बंदरों के वार्ड में पहुंचने से सामान के नुकसान के साथ मरीजों या उनके परिजनों के साथ अप्रिय घटना की आशंका भी बनी रहती है. बंदर के हमले से मरीज के घायल होने का खतरा भी बना हुआ है.

पहले कुत्ते फिर बंदर का वीडियो आया सामने

राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में आवारा कुत्तों के मरीजों के बेड तक पहुंचने के वीडियो और फोटो भी पहले सामने आ चुके हैं. अब महिला वार्ड में बंदर के प्रवेश का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल और गंभीर हो गए हैं. अस्पताल परिसर में बंदरों के झुंड पेड़ों पर बैठे और इधर-उधर घूमते दिखाई देते हैं. वहीं आवारा कुत्तों की मौजूदगी भी मरीजों और उनके परिजनों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. खासकर रात के समय अस्पताल आने-जाने वाले लोगों के बीच इनसे डर बना रहता है.

राजकीय अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं. इनमें बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर स्थिति वाले मरीज भी शामिल होते हैं. ऐसे संवेदनशील परिसर में आवारा जानवरों का वार्डों तक पहुंचना अस्पताल प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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