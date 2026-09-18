/राजकीय अस्पताल के महिला वार्ड में घुसा बंदर: सामान उठाकर ले जाने का VIDEO वायरल, मरीजों में डर का माहौल

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के सबसे बड़े राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. अस्पताल परिसर में लंबे समय से आवारा कुत्तों और बंदरों की मौजूदगी की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अब बंदर सीधे महिला वार्ड तक पहुंचने लगे हैं.

अस्पताल में बंदरों का आतंक

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महिला वार्ड में बंदर के घुसने और वहां से सामान उठाकर बाहर ले जाने का वीडियो सामने आया है. वीडियो करीब चार दिन पुराना बताया जा रहा है. वीडियो में एक बंदर महिला वार्ड के अंदर बेखौफ घूमता नजर आ रहा है. कुछ देर बाद वह वार्ड से सामान उठाकर बाहर निकल जाता है. इस दौरान उसे रोकने या वार्ड से बाहर निकालने के लिए कोई तत्काल प्रयास दिखाई नहीं देता.

अस्पताल के महिला वार्ड में इस तरह बंदर का प्रवेश मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है. अस्पताल में भर्ती मरीजों के आसपास दवाईयां, खाने-पीने का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं रहती हैं. ऐसे में बंदरों के वार्ड में पहुंचने से सामान के नुकसान के साथ मरीजों या उनके परिजनों के साथ अप्रिय घटना की आशंका भी बनी रहती है. बंदर के हमले से मरीज के घायल होने का खतरा भी बना हुआ है.

पहले कुत्ते फिर बंदर का वीडियो आया सामने

राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में आवारा कुत्तों के मरीजों के बेड तक पहुंचने के वीडियो और फोटो भी पहले सामने आ चुके हैं. अब महिला वार्ड में बंदर के प्रवेश का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल और गंभीर हो गए हैं. अस्पताल परिसर में बंदरों के झुंड पेड़ों पर बैठे और इधर-उधर घूमते दिखाई देते हैं. वहीं आवारा कुत्तों की मौजूदगी भी मरीजों और उनके परिजनों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. खासकर रात के समय अस्पताल आने-जाने वाले लोगों के बीच इनसे डर बना रहता है.

राजकीय अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं. इनमें बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर स्थिति वाले मरीज भी शामिल होते हैं. ऐसे संवेदनशील परिसर में आवारा जानवरों का वार्डों तक पहुंचना अस्पताल प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

